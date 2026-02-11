$!Llama Coparmex Mazatlán a trazar ruta para recuperar la confianza en el puerto

A pesar de la crisis económica que se enfrenta y al desafío social, es importante la resistencia y ser un motor de cambio, manifestó la dirigente de Coparmex en Mazatlán, Judith Verónica Estrada Osuna.
La dirigente empresarial se manifestó a favor de impulsar un Mazatlán próspero y seguro.
En el marco de la primera reunión del año, la Confederación Patronal de República Mexicana en Mazatlán, dijo ante los socios e invitados que lo que vive Mazatlán no solo es una crisis económica en rojo, sino una encrucijada que replantea a la sociedad resistencia para recuperar la ruta de la confianza.
“Mazatlán no es solo un destino de sol y playa, es un ecosistema de hospitalidad, cultura y esfuerzo. Cuando el turismo se detiene, se apaga una parte del alma de nuestra ciudad. Sin embargo, las crisis no solo revelan grietas, también revelan oportunidades para reinventarnos”.
“La reactivación llegará, no llegará por inercia, llegará con esfuerzo. Necesitamos pasar de la esperanza a la estrategia. Los invito a que juntos construyamos la hoja de ruta para recuperar la confianza de los empresarios, que participen activamente proporcionando soluciones y preguntarnos, ¿qué podemos hacer para que el turista se sienta no solo cómodo, sino profundamente cómodo por nuestra ciudad? Que se conviertan en los principales embajadores de nuestra marca ciudad”, asentó.
Y habló de que no se puede esperar a que las soluciones lleguen desde fuera.
La empresa, dijo, es y debe de ser siempre el motor de cambio más potente de la sociedad.
“Si queremos un entorno seguro, estable y próspero, debemos ser nosotros quienes tracen el mapa para llegar a ello”, destacó.
Históricamente, destacó, el empresario mazatleco ha sabido navegar contra la corriente, pero hoy la marea les exige más que solo resistencia, exige trascendencia.
Sobre todo, los invitó a transformar el miedo con soluciones.
“En alguna ocasión escuché que el valor no es la ausencia del miedo, sino el conocimiento de que hay algo más importante que el miedo, nuestro compromiso con los demás. No estamos aquí solo para construir la prosperidad, sino para aprender a navegar juntos bajo nuevas reglas. Los invito a que transformemos la preocupación en ocupación, que le destinemos a ello una estrategia colectiva”, asentó.
“Mazatlán es la unidad, hogar y éxito. Es momento de devolver esta lealtad con unidad, propuestas claras y una voluntad inquebrantable”.
De su parte, dijo, se compromete a representarlos con plena conciencia de que Mazatlán se encuentra en un punto de inflexión y es puesta a prueba, así que les pidió propuestas para diseñar estrategias que le devuelvan a Mazatlán la conversación positiva a nivel nacional e internacional.
“El turismo es una cadena, le va bien al hotelero, le va bien al comerciante, le va bien al transportista, le va bien a todos. El turismo se reconoce como la industria de la paz, y en Mazatlán nos corresponde ser los arquitectos de esa paz a través del trabajo, la excelencia y la unidad empresarial. No podemos permitir que el miedo inicie el futuro de nuestras concesiones”.
La empresaria estableció que este momento crítico es el inicio de una nueva etapa de Mazatlán.
“Una etapa donde la calidad, la calidad y la calidez sean nuestras ventajas competitivas e innegociables. No me dejen sola en esta representación. Traigan sus ideas, su inconformidad transformada en propuestas, su pasión por esta tierra. Mazatlán ha superado tormentas antes y esta no será la excepción porque nos tienen a nosotros unidos”, indicó.
El exhorto fue para o permitir solo subsistir con miedo.
”No puede haber prosperidad económica donde existe el temor, ni puede haber futuro social donde la incertidumbre agita nuestras tiendas. La seguridad no es un lujo o una petición opcional. Es el derecho básico que permite que nuestras empresas abran sus puertas cada mañana”, manifestó.
La dirigente camaral expuso lo anterior previo a la presentación del invitado especial, el Notario Público 143 Manuel Díaz Salazar, quien puso en la mesa de la comunidad empresarial la tarea de prepararse en la parte de la sucesión y la seguridad patrimonial.
Estrada Osuna también informó de la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento a la que asistió en la Ciudad de México, en Coparmex Nacional, donde presentaron una plataforma especialmente para las Pymes, llamada “Crece Mi Negocio”.
Una plataforma que está disponible para todos los empresarios, sin ser necesariamente socio de Coparmex.
Además, agradeció que el 15 de enero tuvieron asamblea en la que se aprobó su permanencia por un año más la presidencia y del Consejo de Coparmex a su cargo.
“Me dirijo a ustedes con un profundo sentimiento de gratitud, pero sobre todo, con una gran responsabilidad sobre los hombros. Gracias por la confianza que han depositado en mí para representarlos por un año más. En nuestro organismo no solo compartimos similitudes o intereses comerciales”, expresó.
Y sostuvo que más que presidencia de puertas abiertas será de manos a la obra.
“Los invito a que presenten sus propuestas para reactivar nuestra economía local y fortalecer nuestra cohesión social. Ninguna idea es pequeña cuando el objetivo es grande. Coparmex es aún más fuerte con el compromiso de sus socios. Su voz es el combustible de nuestra gestión”.
Y aclaró que no se puede ser solo espectadores de la propia realidad y que respaldará sus propuestas porque la seguridad no solo se construye con políticas, sino con oportunidades y los empresarios son los principales generadores de empleos dignos.
“Propongamos programas que alejen a los jóvenes de la violencia a través de la formación y la integración laboral. Debemos ser observadores permanentes del compromiso cívico de las instituciones, garantizando que la ley sea nuestra única brújula. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de orden, justicia y una comunidad que se niega a ser indiferente. Que hablar de seguridad requiere valentía, pero nuestra fuerza en Coparmex radica en que no estamos solos. Unidos, nuestra capacidad de interlocución con los tres órdenes de Gobierno es innegable”.
Dijo que Mazatlán es el hogar de todos y el hogar se defiende con unidad, con propuestas claras y con la frente en alto redoblando esfuerzos para seguir adelante.
En el encuentro empresarial, destacó del invitado que ha dedicado gran parte de su vida profesional a un mismo objetivo: ayudar a empresarios a evitar errores costosos y a tomar decisiones con claridad.
Manuel Díaz Salazar, es el Notario Público número 134 en Culiacán, Sinaloa, con 38 años de servicio profesional y quien fue tesorero de la Coparmex, además de socio de la Díaz Salazar y Asociados.
Pero sobre todo, dijo Estrada Osuna, resalta en ser un profesional que ha visto de primera mano cómo empresas pueden ser debilitadas o incluso desaparecer, no por falta de ventas, sino por falta de planeación patrimonial.