$!Llama Coparmex Mazatlán a trazar ruta para recuperar la confianza en el puerto

A pesar de la crisis económica que se enfrenta y al desafío social, es importante la resistencia y ser un motor de cambio, manifestó la dirigente de Coparmex en Mazatlán, Judith Verónica Estrada Osuna. La dirigente empresarial se manifestó a favor de impulsar un Mazatlán próspero y seguro. En el marco de la primera reunión del año, la Confederación Patronal de República Mexicana en Mazatlán, dijo ante los socios e invitados que lo que vive Mazatlán no solo es una crisis económica en rojo, sino una encrucijada que replantea a la sociedad resistencia para recuperar la ruta de la confianza. “Mazatlán no es solo un destino de sol y playa, es un ecosistema de hospitalidad, cultura y esfuerzo. Cuando el turismo se detiene, se apaga una parte del alma de nuestra ciudad. Sin embargo, las crisis no solo revelan grietas, también revelan oportunidades para reinventarnos”.

“La reactivación llegará, no llegará por inercia, llegará con esfuerzo. Necesitamos pasar de la esperanza a la estrategia. Los invito a que juntos construyamos la hoja de ruta para recuperar la confianza de los empresarios, que participen activamente proporcionando soluciones y preguntarnos, ¿qué podemos hacer para que el turista se sienta no solo cómodo, sino profundamente cómodo por nuestra ciudad? Que se conviertan en los principales embajadores de nuestra marca ciudad”, asentó. Y habló de que no se puede esperar a que las soluciones lleguen desde fuera. La empresa, dijo, es y debe de ser siempre el motor de cambio más potente de la sociedad. “Si queremos un entorno seguro, estable y próspero, debemos ser nosotros quienes tracen el mapa para llegar a ello”, destacó. Históricamente, destacó, el empresario mazatleco ha sabido navegar contra la corriente, pero hoy la marea les exige más que solo resistencia, exige trascendencia. Sobre todo, los invitó a transformar el miedo con soluciones.

“En alguna ocasión escuché que el valor no es la ausencia del miedo, sino el conocimiento de que hay algo más importante que el miedo, nuestro compromiso con los demás. No estamos aquí solo para construir la prosperidad, sino para aprender a navegar juntos bajo nuevas reglas. Los invito a que transformemos la preocupación en ocupación, que le destinemos a ello una estrategia colectiva”, asentó. “Mazatlán es la unidad, hogar y éxito. Es momento de devolver esta lealtad con unidad, propuestas claras y una voluntad inquebrantable”. De su parte, dijo, se compromete a representarlos con plena conciencia de que Mazatlán se encuentra en un punto de inflexión y es puesta a prueba, así que les pidió propuestas para diseñar estrategias que le devuelvan a Mazatlán la conversación positiva a nivel nacional e internacional. “El turismo es una cadena, le va bien al hotelero, le va bien al comerciante, le va bien al transportista, le va bien a todos. El turismo se reconoce como la industria de la paz, y en Mazatlán nos corresponde ser los arquitectos de esa paz a través del trabajo, la excelencia y la unidad empresarial. No podemos permitir que el miedo inicie el futuro de nuestras concesiones”. La empresaria estableció que este momento crítico es el inicio de una nueva etapa de Mazatlán.