Llama CPC a rescatar iniciativas detenidas en el Congreso para garantizar la rendición de cuentas

Un llamado enérgico a rescatar y fortalecer los mecanismos que garanticen el acceso a la información pública mediante la reactivación de las iniciativas de ley detenidas en el Congreso del Estado fue el que lanzó el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción en Sinaloa.

Para la presidenta del CPC en Sinaloa, Lucía Mimiaga León, este tipo de iniciativas, las cuales han sido impulsadas tanto por dicho comité, como por la ciudadanía, son una oportunidad importante para preservar la transparencia en un estado que históricamente ha sido referente en apertura informativa.

Mimiaga León señaló que las iniciativas en materia de transparencia, protección a denunciantes y acceso a la información, son esenciales para sostener mediante avances normativos cualquier política pública orientada al combate a la corrupción.

“Hace cuatro años el Comité de Participación Ciudadana presentó una iniciativa de protección a denunciantes, pero no avanzó en el Congreso. Sin ese tipo de herramientas, es difícil fomentar la denuncia y más si el propio Estado no brinda condiciones para que quienes denuncian se sientan protegidos, es evidente que habrá menos denuncias”, expresó.

La presidenta del CPC, aseguró que dichas iniciativas son un instrumento indispensable para fortalecer la capacidad ciudadana de reportar irregularidades, especialmente a nivel municipal, destacando que incluso hay servidores públicos que se inhiben de reportar anomalías por falta de respaldo institucional.

“En los ayuntamientos, los mismos servidores públicos observan irregularidades, cuando esto nos lo hacen saber, emitimos exhortos y pronunciamientos”, declaró.

Mimiaga León expresó que la prensa juega un papel importante como mecanismo de vigilancia, ya que a través de sus publicaciones suelen detonar solicitudes de investigación ante la Auditoría Superior del Estado o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Actualmente, el Comité de Participación Ciudadana ha presentado dos iniciativas relevantes, una destinada a la reforma constitucional y otra a una nueva ley de transparencia.

Sin embargo, Mimiaga León comentó que estas tampoco han avanzado debido a la incertidumbre normativa generada por la próxima desaparición de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.

En este sentido, la presidenta advirtió que centralizar las funciones de transparencia en contralorías o en instancias gubernamentales, como ha ocurrido a nivel nacional, implica un riesgo serio, pues considera que la vigilancia del Estado no debe recaer únicamente al propio Estado.

Asimismo, recordó que Sinaloa fue uno de los primeros estados del país en avanzar en materia de acceso a la información gracias a una etapa de apertura institucional y a la participación activa de la ciudadanía crítica, por lo que considera preocupante que las reformas nacionales estén debilitando los organismos especializados.

A pesar de este contexto, afirmó que en la entidad existe interés social por fortalecer el marco legal, mencionando que además de las dos iniciativas emitidas por el CPC, hay otras dos propuestas elaboradas por organizaciones ciudadanas en estos mismos temas.

Finalmente, Mimiaga León reiteró que la opacidad sigue siendo la principal puerta de entrada para la corrupción, por lo que insistió en que cualquier reforma debe garantizar plenamente el derecho ciudadano al acceso a la información, preservando o creando una institución con autonomía real.

“Vivimos en un Estado que ha enfrentado violaciones a derechos humanos, agresiones a periodistas y activistas; por eso es urgente proteger el acceso a la información. Nuestra propuesta es que el nuevo órgano de transparencia sea descentralizado, con mayor autonomía técnica y de gestión, ya sea desde el Ejecutivo o desde el Legislativo”, puntualizó.