Llama Cruz Roja Mazatlán a prevenir deshidrataciones y golpes de calor ante próximas altas temperaturas

Ante el incremento de las temperaturas que comienzan a sentirse en el puerto y la cercanía con la temporada de calor, Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán hizo un llamado a la población a reforzar las medidas preventivas para evitar casos de deshidratación, insolación y golpes de calor.

Así lo informó Jaqueline Valerio Ramos, encargada de la coordinación de Servicios Médicos de Cruz Roja Mazatlán, quien señaló que estas medidas buscan proteger principalmente a trabajadores de la construcción, niños, adultos mayores, deportistas y vacacionistas.

Valerio Ramos expresó que, durante los últimos años, se ha detectado un aumento en la atención de personas afectadas por las altas temperaturas, especialmente en sectores que pasan gran parte del día bajo el sol o realizando actividades físicas.

En este sentido, comentó que uno de los grupos donde más frecuente se presenta este tipo de emergencias es entre trabajadores del área de la construcción y obra, debido al esfuerzo físico constante y a las condiciones en las que desarrollan sus labores.

“La recomendación va sobre todo dirigida a vacacionistas, deportistas y trabajadores de la construcción, porque son los grupos donde más hemos atendido casos de deshidratación, insolación e incluso quemaduras solares”, comentó.

“Muchas veces las empresas les dan todos los recursos a los trabajadores, pero el hecho de realizar labores muy extenuantes bajo altas temperaturas y con equipo de protección sí provoca más casos de afectaciones por calor”, agregó.

La coordinadora médica comentó que, aunque existe mayor conciencia sobre los riesgos del calor extremo, todavía es común que muchas personas subestiman los efectos que pueden provocar varias horas de exposición solar, especialmente cuando no se toman descansos adecuados ni se mantiene una hidratación constante.

De tal forma que no basta con consumir solamente agua, sino que es recomendable complementar la hidratación con electrolitos o sueros orales para recuperar minerales perdidos por el sudor.

“La recomendación es que usen ropa adecuada que cubra la mayor parte posible de la superficie corporal y que se mantengan hidratados, pero no solamente con agua. Cuando llegan aquí deshidratados siempre les recomendamos que en su bote de agua pongan sobrecitos de Vida Suero Oral o algún electrolito que puedan comprar o que les proporcionen”, dijo.

Valerio Ramos destacó que estas recomendaciones también son dirigidas a deportistas y turistas que visitan las playas de Mazatlán, ya que, durante los periodos vacacionales, suelen incrementarse los casos relacionados con el calor.

Asimismo, advirtió que tanto niños como adultos mayores requieren una especial atención, debido a que suelen deshidratarse con mayor facilidad y en ocasiones no manifiestan malestares hasta que la situación ya es más delicada.

“Los adultos mayores y los niños son quienes más fácilmente se deshidratan y muchas veces no expresan su malestar hasta que ya están un poco más complicados. Aunque no les dé sed, hay que estar al pendiente de ellos, darles agua y sueros para mantenerlos hidratados”, expresó.

Por otro lado, Valerio Ramos alertó sobre el consumo de bebidas alcohólicas en la playa, ya que esta favorece la pérdida de líquidos y aumenta el riesgo de deshidratación, mencionando que muchos de los pacientes que llegan a recibir atención médica, presentan malestares después de permanecer varias horas bajo el sol mientras consumen alcohol.

“Los refrescos y la cerveza no son buenos para hidratar; al contrario, el alcohol propicia que desechemos más líquidos y nos deshidratemos más fácilmente. Muchos de los casos que más nos llegan son pacientes que están en la playa consumiendo alcohol y pasan varias horas expuestos al sol”, dijo.

“Si se va a consumir alcohol en la playa, lo ideal es rehidratarse al mismo tiempo para evitar malestares relacionados con el calor”, agregó.

La coordinadora médica también explicó que antes de presentarse un golpe de calor, existen síntomas tempranos que pueden ayudar a detectar el problema a tiempo, entre ellos, el presentar la boca seca, mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sudoración excesiva, sensación de calor en la piel y enrojecimiento corporal.

Por tal motivo, detalló que ante cualquiera de estos síntomas, lo primero es trasladar a la persona a una zona con sombra y ventilación, para disminuir su temperatura corporal y mantenerla hidratada.

Finalmente, Valerio Ramos exhortó a la población a evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas, utilizar siempre protector solar y extremar cuidados con menores de edad y adultos mayores.