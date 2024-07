A no meterse al mar si están ingiriendo bebidas alcohólicas, tampoco hacerlo después de las 19:00 horas, ni con ropa pesada y preguntar a los salvavidas de las condiciones marinas antes de introducirse al agua, llamó a los bañistas el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza Bastidas.

“Reiterar, recalcar lo que son las recomendaciones y que acaten la indicación de los salvavidas, que respeten las señalizaciones, los banderines que existen en las áreas de playa, que respeten el horario de playa y que no se introduzcan al mar ni acabando de probar alimentos, ni con pantalón y mucho menos en estado de ebriedad”, recalcó.

Reiteró que antes de meterse al agua las personas deben de preguntarle al salvavidas las condiciones del mar, que no se introduzcan más allá de donde llega el oleaje, si quieren nadar que lo hagan paralelo a la playa, no hacia el fondo, que no se metan con pantalón, sino con ropa lo más cómoda que se pueda como deportiva, short, si los hombres se pueden introducir sin camisa es mucho mejor y las personas del sexo femenino lo hagan con su traje de baño.

“Que respeten el horario de playa que es hasta las seis y media de la tarde, se empieza el primer barrido a las seis y media, que no se introduzcan después del horario del cierre de playa, más que nada las personas que se quedan ahí son las que se quedan tomando bebidas embriagantes y se introducen por la noche, entonces vamos a estar pendiente de esos detallitos en la noche que es cuando se presenta más”, continuó el comandante de salvavidas.

“Si acaban de probar alimentos que se esperen como mínimo una hora y ya posteriormente se introduzcan al mar, si están tomando bebidas embriagantes no se introduzcan en ningún momento, que permanezcan en la parte de la arena nada más disfrutando de la playa”.

Precisó que a partir de las 19:00 horas ninguna persona debe de permanecer ya en el agua, hay una pequeña tolerancia donde sí se les permite que estén en la arena siempre y cuando no se introduzcan al agua, se les dá indicaciones, ya si no las acatan van a ser presentadas ante el Juez Cívico.

Y es que en las playas hay corrientes de retorno y si una persona se introduce al mar puede ser jalada mar adentro por ellas y ya en la noche es poca la visibilidad, de no más 2 dos metros de distancia, por lo que si alguien requiere apoyo por estar en riesgo de ahogarse no es fácil verla y rescatarla.

”Es una corriente de retorno y si le agregamos que no hay visibilidad y aparte en la noche nada más tenemos una guardia que está haciendo recorridos, entonces se nos dificulta un poquito más, entonces la visibilidad es nula al momento de hacer un rescate al interior del mar cuando no ves a la persona ni a dos metros, más que nada es por seguridad de ellos y las personas que se introducen en la noche son en estado de ebriedad , le agregamos también eso, entonces imagínese por eso es que no se les permite que se introduzcan en la noche”, subrayó Espinoza Bastinas.

El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la SSPM manifestó que en Mazatlán todo el año llegan bañistas a las playas, pero desde la semana pasada ya empezó a repuntar la afluencia en este puerto donde se ha tenido mar de fondo en días anteriores, el oleaje se ha incrementado, las corrientes de retorno sí están bien marcadas en el área de playa.

Dio a conocer que muchas de las personas que son rescatadas al estar en riesgo de ahogarse es porque al llegar a la zona de playas se bajan al mar y no observan los banderines, no los identifican y caen directamente en las corrientes de retorno, otra de las situaciones es que no respetan las indicaciones de los salvavidas.

”Hay bastantes áreas de riesgo como le informo, son las corrientes de retorno que están a lo largo de la Avenida del Mar, aproximadamente cada 50 metros se encuentra lo que es una corriente de retorno, así como las escolleras que permanecen todo el año ahí, que mucha gente se pega a lo que es el área rocosa y hay también ahí corrientes de retorno y hay lugares donde hay zanjas también”, expresó Espinoza Bastidas.

”Es un área de riesgo Playa Brujas, de oleaje elevado, ahí los elementos están trabajando el lanchas jet ski, cuatrimotos y dando recorridos constantes”.

Aunque dijo no tener las cifras a la mano, manifestó que han bajado las cifras de personas en riesgo de ahogarse este mes.

También expresó que en el choque de dos catamaranes el viernes, el personal del Escuadrón de Salvamento Acuático acudió al lugar con las motos acuáticas y la moto patrulla para ver el estado de las personas y todas estaban bien, no hubo personas lesionadas, sólo daños materiales y en esta ocasión se dio seguridad al perímetro donde se encontraba la embarcación en lo que el mismo capitán realizaba sus maniobras.

Posteriormente llegó el personal de la Marina a apoyar también para remolcar la embarcación hacia la Marina y los salvavidas le fueron dando resguardo.

”Cuando es un accidente así nosotros somos los primeros en actuar porque nosotros estamos en el agua, más cerca, ...ellos más que nada al momento que les dan su Libreta de Mar ya tienen la información (de lo que tienen que hacer), esto lo vamos a coordinar con Capitanía de Puerto, vamos a tener una reunión, el Capitán nos convoca en sí a ella, él es el que manda llamar a los capitanes para ver, porque muchas veces son fallas también, hay que tomar en cuenta que hay fallas en embarcaciones y al momento de querer hacer una maniobra sale de control, puede ser que una de ellas haya ocasionado este accidente”, continuó.

También dio a conocer que en la actual temporada de vacaciones de verano además del personal del Escuadrón de Salvamento Acuático de la SSPM principalmente, se les manda el apoyo de elementos preventivos, se tiene el apoyo de salvavidas de los hoteles y se contempla que la Secretaría de Marina Armada de México implemente el Plan Marina.

Expresó que nunca es suficiente el personal porque la afluencia de personas que acuden a Mazatlán cada vez se incrementa más y no se puede poner un salvavidas por cada bañista, pero sí se abarcan las áreas para dar las indicaciones y es muy importante el autocuidado de las personas cuando acuden a las playas.

Así como llevan a los niños, los papás también tienen la obligación de cuidarlos en el área de playas y en las albercas o centros recreativos.

”Principalmente que los papás cuando llevan a un niño tienen la responsabilidad de cuidarlo, más que nada estar al pendiente de ellos, que no los descuiden en ningún momento porque las tragedias pasan en segundos, más que nada que nos ayuden por ese lado y es la obligación también de los papás de cuidar a los menores de edad”, reiteró Espinoza Bastidas.

También informó que de acuerdo con el boletín meteorológico que envió la Capitanía Regional de Puerto de Mazatlán, con quien se está coordinados, al igual que con Protección Civil, para este fin de semana se prevé que haya aire por las tardes y un poquito de oleaje.

”Entonces se va estar monitoreando, no se puede predecir lo que es la naturaleza, entonces está el llamado, este boletín, ya se le informó a la ciudadanía, vamos a estar al pendiente y conforme vaya el comportamiento es como se va actuar”, recalcó el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la SSPM.

BANDERINES

Verde: Área tranquila y apta para nadar.

Blanco: Presencia de “quemadores” o aguamalas.

Amarillo: Precaución.

Rojo, Peligro, área no apta para nadar.