Llama Estrella Palacios a que líderes de ‘Guerreros Azules’ continúen con mesas de trabajo para solucionar sus casos

Luego de la protesta que protagonizaron miembros de “Guerreros Azules” el pasado miércoles en el Ayuntamiento de Mazatlán, donde bloquearon los accesos durante horas, la Alcaldesa Estrella Palacios llama a los líderes de dicho colectivo a que continúen participando en las mesas de trabajo para encontrar soluciones a sus casos.

Señaló que en el Gobierno de Mazatlán están con toda la disposición de continuar con las mesas de diálogo que ya se tenían desde febrero pasado; por lo que reitera la petición a que la líder pueda tener un diálogo calmado para evitar más caos, ya que en principio no se logró ese cometido durante su reunión con el Secretario del Ayuntamiento.

”Sí tenemos un llamado a la líder de que acceda a continuar con las mesas de trabajo, ya que en estas mesas que le solicitamos que se hagan, se pueden revisar los casos. Nosotros siempre vamos a continuar con lo que les hemos manifestado, que estamos del lado de los trabajadores, y en este caso del lado de los policías que ya están jubilados”, dijo Palacios Domínguez.

”Debemos ver mediante las posibilidades de presupuesto y entre el marco legal que se tenga, checar las chances que tengamos para avanzar con ellos. Entonces ese fue el mensaje que le pedí al Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos, que los recibiera, que los atendiera y en esa tesitura estamos con ellos”.

Los “Guerreros Azules” sostuvieron una reunión en Culiacán con el Gobierno del Estado este día, por lo que la Alcaldesa de Mazatlán espera poder hacer algo por los miembros mazatlecos del colectivo dentro de lo que esté en sus posibilidades.

”Vamos a esperar a ver qué avances podemos tener por la vía del diálogo, que eso es lo que le pedimos a todas las personas que vinieron aquí; sobre todo a los que son de Mazatlán, que son los que nos interesa y que nosotros podemos apoyar”.

”Obviamente hay algunas situaciones que piden, que pues son competencia del Estado y también otros municipios que tendrán que hablar por allá, que es donde están el día de hoy en reunión”.

La molestia de los manifestantes fue el no poder hablar directamente con la Presidenta Palacios Domínguez, por lo que al bloquear la entrada, algunas personas no pudieron realizar sus trámites y atrasaron sus actividades. No obstante, las operaciones sí continuaron tras la protesta.

”Cabe destacar que había muchas personas de diferentes municipios, estaban aquí compañeros de San Ignacio, otros de Guasave, otros de Mochis y de Culiacán, porque es un colectivo Estatal. Tomaron el Ayuntamiento impidiendo que los ciudadanos pudieran realizar sus trámites. Sin embargo, en tanto a la atención que se les debe brindar, el 90 por ciento de los colaboradores ya estaban adentro, por lo que sí pudo haber operaciones”.