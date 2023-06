Un llamado al Gobierno del Estado para que se publiquen ya los contenidos de los paquetes de útiles escolares gratuitos para que se entreguen en tiempo y forma en el próximo ciclo escolar y que se otorgue un incremento inflacionario del 18 por ciento al costo de los mismos, hizo la Fecanaco Sinaloa.

“La Federación de Cámaras Nacionales de Comercio de Sinaloa considera no viable la posibilidad de que este programa no considere aumento en el costo a pagar por cada uno de los paquetes con observancia en uno de los conceptos básicos de la economía, todos conocemos el efecto de la inflación, de no considerarse un aumento de la inflación estaríamos viéndonos afectados más de 170 comerciantes”, expresó el representante del Sector de Papelerías de la Fecanaco en la entidad, Roberto Lem Páez.

“Pero las familias de esos 170 comerciantes también se verían afectadas y qué pasa si reducimos el contenido de los paquetes, los más afectados son los alumnos, año con año esto se ha venido disminuyendo y es importante que hagamos un llamado al Gobierno del Estado para que considere que este noble programa de beneficio social siga generando ese beneficio y siga llegando a donde tiene que llegar”, añadió.

En la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente de la Fecanaco en Sinaloa, Miguel Hernández Fonseca y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Sinaloa Sur, Roberto Lem González, añadió que hay productos que han sufrido más de 25 por ciento de inflación en los últimos 12 meses en el sector papelero como en muchos otros.

Por ello sugirió que se establezca un aumento de un 18 por ciento en el costo que el Gobierno estatal tiene que pagar por cada paquete de útiles escolares gratuitos para alumnos de educación básica de Sinaloa, preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas, donde se refleje dicha inflación, se refleje también en las cargas patronales y en los costos operativos que ha tenido cada uno de los participantes.

“Que se definan en el corto plazo, es el mes de junio y aún no han publicado los contenidos oficiales de los paquetes, necesitamos que esos contenidos se publiquen para abastecernos de mercancías, necesitamos también que se haga un análisis profundo de los certificados otorgados, lamentablemente hemos detectado irregularidades respecto a proveedores con múltiples centros de canje fuera de sus comercios registrados y establecidos como lo dice la regla de operación del mismo programa”, reiteró Lem Páez.

“Y también sugerimos muy atentamente que se ejecute en su totalidad el presupuesto etiquetado ya por ley para cada uno de los rubros y en este caso el de los útiles escolares”.

Los dirigentes empresariales dieron a conocer que para este año se aprobó la misma cantidad de presupuesto que el año anterior para el programa de Uniformes y Útiles Escolares gratuitos para educación básica, así como para calzado deportivo para preescolar, que es de 320 millones de pesos en total, no tuvo aumento.

De esos 230 millones de pesos 220 millones son para uniformes, 80 millones para útiles y el porcentaje restante para calzado deportivo para alumnas y alumnos de preescolar.

En el caso de los útiles escolares se beneficia cada año a cerca de 500 alumnas y alumnos de nivel de educación básica, preescolar. primaria y secundaria, se informó en la conferencia de prensa.

Los paquetes tienen un costo dependiendo de la cantidad de productos que contengan, pero en promedio es de 123.88 pesos, aunque con el paso de los años se ha venido reduciendo su contenido pues uno de 10 artículos ahora contiene 6 ó 7, el de 9 bajó a unos 5, 6.

También se informó que del total de paquetes autorizados por el Comité respectivo integrado por las secretarías de Educación Pública y Cultura, de Economía y General de Gobierno, entre otros, los papeleros entregan entre el 90 y 85 por ciento, en el porcentaje restante los papás no acuden por ellos.

Generalmente la lista de contenidos se publica en mayo, en junio se les dá a los papeleros un anticipo del 30 por ciento para que empiecen a adquirir productos si los tienen que traer de fuera para armar los paquetes y entregarlos en tiempo y forma a las y los niños para que inicien el ciclo escolar, por lo que se requiere que ya se publiquen dichos contenidos, reiteraron los dirigentes empresariales.