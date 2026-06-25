Llama hotelero a fortalecer el malecón de Mazatlán antes de que crezca el daño

El daño estructural que registra un tramo de más de 70 metros del muro de contención del malecón de Mazatlán requiere de cirugía inmediata y la inversión necesaria, expuso el empresario hotelero José Ramón Manguart Sánchez.

El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, quien ha impulsado una serie de propuestas para mejorar la imagen del malecón como uno de los mayores atractivos del destino y de que se le estuviera dando el mantenimiento continuo a lo largo de las últimas décadas, se dijo preocupado porque el daño del socavón se extienda hasta la Avenida del M.

“Requiere hoy en día por lo que vemos, pues acciones propias en ese sentido y seguramente el Municipio hará lo necesario para restablecer pronto esa parte y que el malecón como siempre, brille. Hay que recordar que después de nuestras playas, el malecón y la gastronomía son nuestros principales activos turísticos”, destacó.

Manguart Sánchez habló de ser comprensible que existe una situación adversa que de repente por el mal tiempo pueda retrasar los trabajos, pero la resistencia que ahora muestra la infraestructura de los muros de contención que están en la franja costera no son eternos.

“Estoy seguro que sí lo van a hacer, no habría por qué no hacerlo. Sí, es necesario ya que se invierta en este sentido. Estoy sumamente convencido que las dependencias involucradas para la reconstrucción de esa parte lo harán lo antes posible”, exhortó.

Uno de las peticiones que siempre ha hecho el sector de servicios turísticos como la hotelería local ha sido la de presupuestar un mantenimiento continuo, no solo a los sitios que son representativos y atractivos como los miradores, las playas mantenerlas limpias y el malecón en buen estado

Pero, ante la cercanía de las mareas altas a las costas de los últimos años representaba una alerta intermitente que exigía reforzar y garantizar la resistencia que ya fue vulnerada en los muros que sostienen el malecón y que podría extenderse en otros tramos, admitió.

“Sin duda, el tema de las mareas de los últimos años hemos sentido que han estado más cercanas a las costas, entonces son otras realidades, otro entorno, lo que conlleva a reforzarlo para garantizar la resistencia. Sin duda, seguramente sí se va a hacer, no le veo ningún problema por el cual no se vaya a hacer. Además, sin dejar de precisar que la presidenta municipal es alguien que conoce del turismo, porque ya estuvo en la Secretaría de Turismo y sabe la importancia que tiene para los mazatlecos y para el turismo el Malecón. Estamos seguros y confiamos de que hará lo propio”.

El líder hotelero insistió que destinen los apoyos necesarios porque al final de cuentas hay una afectación y lo importante es que no crezca más el daño y porque Protección Civil debe hacer los planteamientos para que se hagan las obras necesarias que eviten se ponga en riesgo los usuarios.