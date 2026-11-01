Llama Iglesia a honrar a los difuntos siguiendo sus enseñanzas

CULIACÁN._ Ante la celebración del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, llamó a no solamente orar por quienes ya fallecieron, sino a recordar sus enseñanzas.

“No solo es recordarlos y orar por ellos, sino también recordar qué nos enseñaron, especialmente nuestros padres, nuestros abuelos, y tratar de vivir en las líneas, en las insistencias que tuvieron nuestros papás, nuestros abuelitos o hermanos mayores en relación a nuestra propia vida”, señaló Monseñor.

“Ese es el mejor homenaje que podemos hacerles, vivir según pensaron y según se propusieron nuestros papás con cada uno de nosotros y de esa manera todos los días podemos estarlos honrando, viviendo según ellos nos enseñaron”.

Espinosa Contreras agregó que el 2 de noviembre es un día muy significativo en la Iglesia universal porque se recuerda a los seres queridos que ya partieron.

“Mañana (lunes) es un día muy significativo en la Iglesia universal porque recordamos a nuestros fieles difuntos, a nuestros seres queridos con los que convivimos, con los que nos formaron, con los que nos acompañaron en la vida, con los que nos educaron, a quienes servimos, y es un recuerdo orante por ellos para que Dios tenga piedad y misericordia de ellos”, añadió.

“En México, pues es muy acendrada la devoción a los fieles difuntos por nuestras raíces, por una parte indígenas, que los indígenas también tenían veneración a los fieles difuntos y también nuestras raíces hispanas donde también se da esa devoción a los seres queridos que ya han muerto”.

En entrevista tras oficiar misa en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, el Obispo expresó que sigue muy presente la tradición de celebrar el Día de Muertos en México.

”Sin duda que sigue muy presente, incluso algunas cosas han aumentado con el tiempo, como los altares de muertos. Hace 50, 60 años prácticamente no se daba fuera de los lugares de raíz indígena y ahora sí ya se daá por todas partes, en las escuelas, en las empresas, a veces hasta en las calles, los municipios ponen también altares de difuntos”, continuó.

“Y pues es una costumbre muy mexicana donde se ponen en ese altar algunos de los alimentos que le gustaban al difunto o algunas bebidas que apetecía, simplemente recordando con añoranza a esas personas que nos deron tanto”.

En su mensaje durante la misa, Monseñor también manifestó que no solo los santos y canonizados están en el cielo, sino todos los fieles difuntos que por la misericordia de Dios y su colaboración han recibido el premio eterno.

“Nosotros nos ponemos bajo sus intercesiones, bajo sus oraciones, que eleven también súplicas por todos y cada uno de nosotros para que por nuestra vida según Cristo lleguemos también un día a estar con ellos en esa multitud de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las naciones, de todos los hombres y mujeres de buena voluntad y de aquellos hombres y mujeres que procuraron seguir a Cristo”, recalcó el Obispo.

“Le pedimos al Señor que nosotros tratemos de vivir las bienaventuranzas para ir viviendo desde este mundo la felicidad que se puede vivir en este mundo y, en la hora de la muerte, la felicidad eterna, y para eso hay que hacer el bien al prójimo, procurar ser sensibles con el prójimo, compasivos, misericordiosos, justos, rectos, responsables, con sencillez, con humildad y de esa manera será también para nosotros la gloria un día”.

Espinosa Contreras también encomendó a los fieles difuntos, que este 2 de noviembre se les recuerda a todos, para que perdonadas sus faltas gocen de Dios.