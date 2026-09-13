$!Llama Iglesia de Mazatlán a practicar el perdón y buscar la paz

MAZATLÁN._ La importancia de perdonar, reconocer los errores y abrir el corazón a la misericordia de Dios fueron parte del mensaje que ofreció el Padre Jaime Aguilar Martínez durante la misa dominical celebrada en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción.

El Vicario General de la Diócesis de Mazatlán ofició la celebración religiosa ante la ausencia del Obispo Mario Espinosa Contreras, quien se encuentra fuera de la ciudad.

Durante su homilía, Aguilar Martínez pidió por la paz y llamó a los feligreses a reflexionar sobre las dificultades que existen para perdonar cuando una persona ha sido lastimada profundamente.

Señaló que, aunque para algunas personas puede resultar sencillo hablar del perdón, existen experiencias que dejan heridas profundas y hacen difícil desprenderse del enojo o del dolor.

Como ejemplo, planteó situaciones en las que una persona o una familia ha sufrido una injusticia, y cuestionó cómo puede alguien llegar a perdonar después de una experiencia que ha marcado su vida.