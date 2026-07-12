$!Llama Imelda Castro a impulsar una gran cruzada por la unidad del movimiento de transformación

MAZATLÁN._ “Lo que marca esta jornada, esta cruzada que estamos haciendo no solo en Sinaloa sino en todo el País, es la unidad del movimiento”, enfatizó Imelda Castro Castro, durante una de sus asambleas en defensa de la transformación y la soberanía nacional en este municipio.

“Eso es lo más importante porque el pueblo se merece la unidad de todas nosotras, de todos nosotros, para defender los logros, porque siempre que tenemos un logro, un éxito, no hay que decir ‘ya la hicimos’, ya tenemos esta ganancia social, personal, familia, no, siempre llega el momento en que tenemos que defender esos logros de la Cuarta Transformación, a 8 años de haber iniciado”, reflexionó.

A través de un comunicado, se informó que ante la asistencia de lancheros, pescadores, colonos y ejidatarios de la Isla de la Piedra, la Senadora con licencia dio a conocer que de acuerdo con una publicación del INEGI en 2023, pero con datos de 2022, 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza, y se estima que para el 2027 la cifra rebase los 20 millones gracias a los apoyos sociales de los gobiernos de la 4T.