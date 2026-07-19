Llama Imelda Castro a que se atiendan los focos violentos en el sur de Sinaloa

Tras el repunte de hechos de alto impacto que se registraron este fin de semana en Mazatlán, la Senadora de la República con licencia, Imelda Castro Castro, llamó a las instituciones correspondientes a no dejar sola a la población y que atiendan los focos violentos en el sur de Sinaloa.

“(Llamo) a que se siga trabajando, a que no nos dejen solos, a que se atiendan sobre todo los focos violentos que hay que es Rosario y Escuinapa, sobre todo el sur del estado porque así como está ahorita el sur estuvo también Culiacán, Navolato, que ha bajado mucho allá por fortuna, pero sigamos que el foco de la violencia se vino para acá”, añado Castro Castro.

“Entonces igual como atendieron cuando estaba en Culiacán lo más álgido, pues que también que atiendan aquí, creo que lo están haciendo, cada vez vemos como vienen más efectivos de todas las corporaciones”.

Del 12 al 19 de julio se ha registrado un feminicidio y ocho homicidios dolosos en el municipio de Mazatlán, además de una privación ilegal de la libertad y el rescate de dos personas privadas de la libertad de manera ilegal y la detención de varias personas armadas.

Ante esta racha de hechos violentos, que se agudizó del viernes al domingo, la aspirante a la coordinación de la Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en Sinaloa del Movimiento de Regeneración Nacional, agregó que dicha situación es muy lamentable.