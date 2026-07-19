Llama Imelda Castro a que se atiendan los focos violentos en el sur de Sinaloa

Tras el repunte de hechos de alto impacto que se registraron este fin de semana en Mazatlán, la Senadora de la República con licencia, Imelda Castro Castro, llamó a las instituciones correspondientes a no dejar sola a la población y que atiendan los focos violentos en el sur de Sinaloa.
“(Llamo) a que se siga trabajando, a que no nos dejen solos, a que se atiendan sobre todo los focos violentos que hay que es Rosario y Escuinapa, sobre todo el sur del estado porque así como está ahorita el sur estuvo también Culiacán, Navolato, que ha bajado mucho allá por fortuna, pero sigamos que el foco de la violencia se vino para acá”, añado Castro Castro.
“Entonces igual como atendieron cuando estaba en Culiacán lo más álgido, pues que también que atiendan aquí, creo que lo están haciendo, cada vez vemos como vienen más efectivos de todas las corporaciones”.
Del 12 al 19 de julio se ha registrado un feminicidio y ocho homicidios dolosos en el municipio de Mazatlán, además de una privación ilegal de la libertad y el rescate de dos personas privadas de la libertad de manera ilegal y la detención de varias personas armadas.
Ante esta racha de hechos violentos, que se agudizó del viernes al domingo, la aspirante a la coordinación de la Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en Sinaloa del Movimiento de Regeneración Nacional, agregó que dicha situación es muy lamentable.
“Muy lamentable, ya en septiembre son dos años que ha iniciado esta confrontación entre facciones de un mismo cártel, es una ruptura histórica que se está dando, porque ya sabemos que fue provocada por la intervención de los Estados Unidos y nuestro Gobierno, nuestro Gabinete de Seguridad, la Presidenta Claudia Sheinbaum están ocupados completamente en este tema, buscando que esto termine, bajando los índices de violencia”, continuó momentos antes de sostener una reunión la tarde de este domingo con cerca de 200 integrantes de la Asociación Las Adelitas de Sinaloa, que le brindaron su respaldo.
“Pero todo va bien de repente y luego hay un evento de alto impacto y vuelve a estar alta la percepción de inseguridad, entonces están más focalizados ahorita en el sur, Escuinapa sobre todo es un verdadero drama que está viviendo ahí Escuinapa, yo ahorita ando en esta tarea, cuando era Senadora, que no hace mucho, tenía la oportunidad de hablar a los secretarios, sobre todo al Secretario (de Seguridad) Harfuch, a los generales de la Región Militar de acá, al Secretario de Seguridad, al de la Novena Zona Militar, siempre estamos atentos a lo que está pasando”.
Sin embargo, dijo que ahora que es Senadora con licencia ya no habla con dichos funcionarios públicos del área de seguridad, pero está atenta y muy preocupada por está situación, pero no está interviniendo como anteriormente.