$!Llama IMSS Sinaloa a vacunarse contra el sarampión en macromódulos este sábado y domingo

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa llama a la población a participar en la jornada intensiva de vacunación contra el sarampión, que se llevará a cabo este sábado 11 y domingo 12 de abril mediante la instalación de módulos en diversos puntos del estado.

A través de un comunicado, la titular del IMSS en la entidad, Tania Clarissa Medina López, destacó la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación, ya que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede afectar a personas de cualquier edad que no cuenten con la inmunización correspondiente.

“Vacunarse es una de las acciones más efectivas para prevenir enfermedades y evitar complicaciones. Invitamos a la población a revisar su Cartilla Nacional de Salud y acudir a los módulos que se estarán instalando en todo el estado”, señaló.

Entre los síntomas de sarampión se encuentran fiebre, tos, escurrimiento nasal, enrojecimiento de ojos y erupciones en la piel, y puede derivar en complicaciones graves.