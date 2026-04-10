$!Llama IMSS Sinaloa a vacunarse contra el sarampión en macromódulos este sábado y domingo

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa llama a la población a participar en la jornada intensiva de vacunación contra el sarampión, que se llevará a cabo este sábado 11 y domingo 12 de abril mediante la instalación de módulos en diversos puntos del estado.
A través de un comunicado, la titular del IMSS en la entidad, Tania Clarissa Medina López, destacó la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación, ya que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede afectar a personas de cualquier edad que no cuenten con la inmunización correspondiente.
“Vacunarse es una de las acciones más efectivas para prevenir enfermedades y evitar complicaciones. Invitamos a la población a revisar su Cartilla Nacional de Salud y acudir a los módulos que se estarán instalando en todo el estado”, señaló.
Entre los síntomas de sarampión se encuentran fiebre, tos, escurrimiento nasal, enrojecimiento de ojos y erupciones en la piel, y puede derivar en complicaciones graves.
Los módulos de vacunación
Para facilitar el acceso a la vacuna, el IMSS en la entidad instalará módulos en diversas localidades:
Sábado 11 de abril
⦁ Culiacán: Hospital General Regional No. 1 y Centro de Seguridad Social; Unidad de Medicina Familiar No. 46, 36, 35; Plaza Sur, San Isidro, Sendero, Mercado Garmendia, Ley Humaya, Mercadito, Mi Plaza Abastos, Soriana Zapata y Barrancos y Central Camionera Milenium.
⦁ Mazatlán: Hospital General de Zona No. 3, UMF No. 56 y CSS, Liverpool Centro, Mercado Juárez, Gran Plaza, Bodega Clouthier, Plaza Acaya y Ley Bicentenario.
⦁ Los Mochis: UMF No. 37 y CSS, Plaza Paseo, poblados de Santana y Boca de Arroyo en el municipio de El Fuerte.
⦁ Guasave: HGZ No. 32 y Mercado Municipal.
⦁ Guamúchil: Hospital General de Subzona No. 30 y Plazuela Municipal.
⦁ Navolato: HGSZ No. 4 y Mercado Municipal.
⦁ Villa Unión: Hospital No. 16, Mercado Municipal y Plaza Ley.
⦁ El Rosario: Plaza Soriana Mineros.
⦁ La Cruz de Elota: Mercado Municipal.
⦁ Eldorado: Plaza Izagar.
⦁ La Reforma: Ley Express.
⦁ Escuinapa: Isla del Bosque.
⦁ Costa Rica: HGZ No. 28 y Plazuela del Centro.
Domingo 12 de abril
⦁ Culiacán: HGR No. 1 y CSS, UMF No. 46, 36, 35, 55, Plaza Sur, San Isidro, Sendero, Mercado Garmendia, Ley Humaya, Mercadito, Mi Plaza Abastos, Soriana Zapata y Barrancos y Central Camionera Milenium.
⦁ Los Mochis: UMF No. 37 y CSS, Plaza Paseo, Tianguis Dominical, Mercado Zona 30, poblados de Santana y Boca de Arroyo en el municipio de El Fuerte.
⦁ Mazatlán: HGZ No. 3 y CSS, Liverpool Centro, Mercado Juárez, Gran Plaza, Bodega Clouthier, Acaya y Ley Bicentenario.
⦁ Guamúchil: HGSZ No. 30 y Plazuela Municipal.
⦁ Villa Unión: Hospital No. 16 y Plaza Ley.
⦁ La Cruz de Elota: Mercado Municipal Benito Juárez.
El IMSS recuerda que las niñas y niños deben recibir la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis), mientras que adolescentes y personas adultas de hasta 49 años pueden completar su esquema con vacuna doble o triple viral, previa revisión de su Cartilla Nacional de Salud.