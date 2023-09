La convocatoria lanzada por el Instituto de Cultura es muy clara y será el comité organizador quien decida sobre los candidatos a los reinados en base a los criterios establecidos en ella, declaró el coordinador municipal de Atención a la Población LGBT, Israel Tavera Posadas.

Señaló que ni la coordinación LGBT, ni el Alcalde Édgar González, decidirá a los candidatos para los reinados, afirmó; será el comité organizador del Carnaval Internacional de Mazatlán quien lo haga.

”Creo que tenemos que quitarnos esa bendita y ser parejos, no generar polémica donde no debe de existir porque la convocatoria está bien clara, hay un comité organizador que decidirá”, dijo Tavera Posadas.

”Si no hay mitote, no hay Carnaval”, dijo al citar a Raúl Rico, director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, haciendo énfasis en que independientemente de esa costumbre de las controversias en torno a la máxima fiesta del puerto, hay polémica que no abona.

”Hay polémica que no tiene caso, nos desgasta nada más como sociedad, nos señalamos vanalmente y no abonamos, es lo que yo pienso, pero bueno cada quien tiene su decisión o su opinión al respecto”.

Respecto a la convocatoria de los reinados, mencionó que seguía marcándose la influencia del patriarcado, ya que solo se estaba pensando en las mujeres trans que deseen participar, cuando también podría haber hombres trans interesados.

A pregunta expresa de si se debería incluir una convocatoria exclusiva para la comunidad LGBT, Tavera Posadas destacó que el Carnaval de Mazatlán no ha sido excluyente y siempre han podido ser parte de este festejo.

”Entiendo que hay que ser inclusivos, pero tenemos que ser empáticos con la sociedad en general, no nada más es para nosotros, a la mayoría de la gente le gusta la fiesta, le gustan las tradiciones a fin de cuentas y no va a dejar de ser inclusivo, porque no están rechazando a nadie, simplemente son puntos de vista particulares”, dijo.

Resaltó que el año pasado se incluyeron dos carros alegóricos de la comunidad dentro del desfile, además de expresar que el tener una reina o rey trans no es tan relevante, dado que ellos tienen su propia celebración y de querer promover la creación de la convocatoria, debe ser por medio del comité organizador de la marcha.

”Ahí se tendría que poner de acuerdo el comité organizador y todos los participantes, lazar una convocatoria para sacar una reina de la comunidad y un rey de la comunidad que sea local”, dijo.

”Nosotros tenemos nuestra fiesta del orgullo y no veo que alguien esté quejándose de eso, nos respetan y hay que respetar nuestras fiestas y es una sociedad inclusiva, integrada y empática y pues vamos a desarrollarnos mejor sin polémicas”, sentenció.

Exhortó a no caer en el ‘argüende’ o mitote, porque eso solo da foco a quien quiera hacer polémica y que en caso de realizarse esta categoría, se tome en cuenta el talento y la belleza o las aptitudes y capacidades de las personas mazatlecas, ya que no es necesario traer a alguien de fuera.