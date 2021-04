$!Llama líder nacional del PAN a votar 4 de 4 para salvar a México de la emergencia en que se encuentra

“Estamos hoy llevando un gran mensaje a todas y a todos, de que efectivamente hicimos una coalición y nos sumamos, no para querer ganar una elección por ganarla, ese no es el objetivo, nos hemos sumado señoras y señores porque México auténticamente está en una emergencia, México enfrenta una amenaza porque se destruye lo que se tenía”, añadió Cortés Mendoza ante poco más de 700 personas que acudieron a mostrar su apoyo al candidato a Gobernador del estado, Mario Zamora Gastélum, y a los abanderados a diputados locales Roberto González, Diana Rice, Elsy López y Maribel Chollet Morán y federales Paloma Meneses y Germán Contreras, así como a Fernando Pucheta, candidato a la Alcaldía de Mazatlán de la alianza Va por Sinaloa, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional.

Agregó que el actual Gobierno federal destruye todo lo que toca, quitaron el Fondo para la Seguridad, el Fondo para los Desastres Naturales para temblores e inundaciones, incendios, y destruir es muy fácil, pero el difícil reto es construir, ponerse de acuerdo.

“Y debo decirles que como dirigente nacional del PAN, pero como padre de tres hijos, uno de 10 años, otro de 6 y una princesa de un año yo sí reflexioné qué tenía que hacer, cuidar al PAN; apostar sólo por Acción Nacional, sus valores, sus principios o cuidar a México y lo que decidí es que antes de ser panista de toda la vida, antes soy mexicano y estamos cuidando a México, por eso hicimos esta coalición, por eso nos hemos sumado y por ello vengo a pedirles a todas y a todos que efectivamente nos sumemos porque están destruyendo al país desde el centro, no sólo los programas, están debilitando al INE (Instituto Nacional Electoral), un día sí y otro también atacan al árbitro electoral, porque quieren quitar al INEGI, quienes quitar el Coneval que mide la pobreza, porque quieren quitar el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, porque no quieren que haya contrapeso”, reiteró.

“...Vengo a pedirles hagan lo que esté en sus manos para que toda la gente nos de 4 votos de cuatro, lo he dicho como dirigente nacional del PAN, todos los que somos panistas votemos 4 veces por el PAN, para el PAN para Gobernador por Mario, por el PAN para Diputado federal, por el PAN para Diputado local y por el PAN para Presidente Municipal, todos los que somos del PAN votamos por nuestro partido, igual los del PRI; igual los del PRD”.

Por su parte Zamora Gastélum tras exponer sus propuestas de trabajo les dijo que hay muchos candidatos, pero hay dos opciones y son como el día y la noche, como la luz y la obscuridad.

“Quién de los dos tiene la fuerza, la energía, las ganas, la capacidad, la visión de siglo 21 para trabajar en favor tuyo, a quién van a contratar”, y la gente le contestó a coro Mario, Mario.

También invitó a votar el próximo 6 de junio por todos los candidatos de dicha alianza.

En el evento se dio a conocer que por disposiciones del INE no acudieron todos los candidatos de la alianza Va por Sinaloa, por lo que no estuvo presente Fernando Pucheta, ni Maribel Chollet, Elsy López sí asistió, pero no se subió al templete.

El evento se realizó en el área del Distrito 21 Electoral donde el abanderado es Roberto González, quien dijo que el compromiso de dicha alianza es regresar las guarderías de la Secretaría de Desarrollo Social para las niñas y niños y para las mujeres que lo necesitan también.