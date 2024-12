Llama Maribel Chollet a Cabildo a sumarse a campaña de no uso de pirotecnia en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un llamado al Cabildo de Mazatlán a sumarse a la campaña para fomentar el no uso de la pirotecnia que realiza el Instituto Estatal de Protección Civil, realizó la Regidora Maribel Chollet Morán la mañana de este jueves en la tercera sesión de dicho cuerpo edilicio.

“Quiero hacer un llamado a este Cabildo para sumarnos al llamado que ha hecho el director de Protección Civil de Gobierno del Estado a hacer nuestra la campaña dirigida a fomentar el no uso de la pirotecnia, que inició el 15 de noviembre y concluirá el 6 de enero del 2025 e implementar medidas municipales acorde a nuestra demarcación, uso y costumbre de los mazatlecos”, añadió Chollet Morán.

“Considero de vital importancia por el bien de las niñas, niños y adolescentes implementar una campaña en los medios de comunicación haciendo un llamado responsable al uso de estos productos y así prevenir accidentes”.

También hizo un llamado respetuoso a la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, para que gire las instrucciones correspondientes para llevar a cabo la incautación de toda esta pirotecnia que se vende de forma clandestina en las calles de la ciudad.

“Apelando a que con estas acciones las fiestas decembrinas terminen en momentos de alegría y no en tragedias, recordemos que la prevención es el mejor antídoto para evitar accidentes que posteriormente tenemos que lamentar, principalmente con nuestras niñas, niños y adolescentes, no acabemos con esta festividad decembrina, pero no menos importante y sí importante destacar el gran daño que le causa a nuestras mascotas”, reiteró.

Recordó que en el encendido de las luces navideñas en la Plazuela Machado se le acercó una ciudadana pidiéndole que se hiciera algo contra el uso de la pirotecnia porque se le acababa de infartar su perrita y una mascota es parte de la familia, por ello se debe empezar desde casa a no usar este tipo de productos.

Al respecto la Presidenta Municipal dijo que se suma a la preocupación de la Regidora Chollet Morán e instruyó a que se refuercen las acciones en este tema.

“Y tal como bien lo comentó, el Gobierno Municipal a través de Protección Civil trabaja activamente en la Campaña Mejor sin Pirotecnia que se ha implementado desde el Gobierno del Estado dando capacitaciones semanales en instituciones de todos los niveles educativos buscando precisamente concientizar a los estudiantes sobre el uso de la pirotecnia”, expresó Palacios Domínguez en la sesión en que también se otorgaron algunas pensiones y jubilaciones, así como un cambio de giro en un local comercial del Mercado Municipal “Juan Carrasco”.