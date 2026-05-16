$!Llama Morena a reconstruir la economía y unidad de Sinaloa

MAZATLÁN._ Con un llamado a la unidad social, política y económica para enfrentar la crisis que atraviesa Sinaloa, este sábado se llevó a cabo el encuentro “Construyendo el Segundo Piso en Sinaloa”, donde representantes de Morena, diputados federales y locales, así como diversos actores políticos, plantearon la necesidad de impulsar una reconstrucción integral del estado. Durante el evento en Mazatlán, el Diputado federal, Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló que Sinaloa necesita entrar en una nueva etapa de renovación económica, especialmente en sectores clave como la agricultura, la ganadería, el turismo y el desarrollo inmobiliario.

Expresó que actualmente existe una fuerte preocupación por la incertidumbre económica que enfrentan productores y empresarios, particularmente en el campo, donde persisten problemas relacionados con el financiamiento, el costo de los insumos y la comercialización de cosechas. “Queremos reconstruir la grandeza de Sinaloa. Hoy vamos a discutir y analizar una serie de puntos que son esenciales porque la economía sinaloense tiene que entrar a una fase de reconstrucción y renovación”, comentó. “La situación es difícil, la vamos a remontar, pero solamente la vamos a remontar con una gran unidad de los sinaloenses”.

Asimismo, el Diputado destacó la importancia de concretar proyectos impulsados por el Gobierno federal, como la construcción de 30 mil viviendas destinadas a jóvenes y familias de bajos recursos, además de acciones enfocadas en garantizar el acceso al agua mediante programas de sustentabilidad hídrica y tecnificación de riegos. Otro de los puntos centrales del encuentro fue el llamado a construir una “gran concertación sinaloense”, integrando a empresarios, agricultores, trabajadores, universidades, sociedad civil y partidos políticos para elaborar una agenda común que permita recuperar la estabilidad económica y social del estado. “La Cuarta Transformación es más grande que cualquier persona y entonces estamos dando la cara. Queremos llamar a todos los sinaloenses a encontrar todo un programa de reconstrucción del estado”, dijo.