MAZATLÁN._ A no caer en el consumismo en el periodo de fiestas decembrinas, llamó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, ante el inicio del Adviento o la preparación para la celebración de la Navidad o la venida o nacimiento de Jesús.

Monseñor agregó que diciembre es significativo porque es el tiempo de la preparación de la Navidad y, de hecho, ahí se inscriben primero las Fiestas Marianas de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, y el 12 de diciembre la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe.

“Y luego después viene el novenario de Navidad, y en algunas parroquias hacen alguna posada reviviendo esa tradición mexicana, recordando el peregrinar de José y María buscando albergue en Belén hasta que por fin lo encontraron entre los más pobres, entre los pastores”, añadió.

“Es un tiempo especial que hay que cuidar, por una parte, no caer en las redes de la mercadotecnia que está suscitando que la gente compre, que regale; es legítimo regalar y es favorable hacerlo, pero hay que hacerlo cada quien de acuerdo a sus posibilidades, sin hacer cosas más allá de lo que son las capacidades de uno”.

Tanto en su mensaje al oficiar la misa de las 09:00 horas en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, como entrevista, el Obispo subrayó que se debe recordar que en la Navidad lo principal es vivir en armonía, unidad y positividad, más que dar simplemente un obsequio o un regalo.

“Entonces, las personas que ya van teniendo sus aguinaldos deben administrarlos bien y también no excederse en los gastos que son relativos a la Navidad, como son regalos o comidas o cenas, sino de acuerdo a la posibilidad y capacidad de cada quien razonablemente”, reiteró.

En su mensaje en la misa, el Obispo expresó que se empezó el tiempo de Adviento, de preparación para la venida de Jesús.

“Y empezamos con este tiempo, que se llama antes de la Navidad, el tiempo del Adviento, que es un tiempo de recordar que Jesús ha venido y nos ha salvado, y agradecer esa venida salvífica en Belén, y por eso tenemos estas cuatro semanas, cuatro domingos de este tiempo favorable, invitándonos a recordar que somos pasajeros, que no estamos fijos en esta tierra y en este lugar, que vamos en tránsito”. expresó.

“Hay que recordar siempre que no vamos a ser eternos en este mundo, sino así ha querido la providencia de Dios que seamos pasajeros, transitorios, por eso no debemos aferrarnos a las realidades de este mundo, hay que valorarlas, hay que admirarlas algunas, agradecerlas, pero no darle nuestra mayor preocupación o nuestro corazón que debe ser para el Señor y para buscar el bien del prójimo”.