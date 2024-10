Llama Obispo de Mazatlán a sacerdotes de la zona serrana a no exponerse ni dar misas tarde por ola de violencia

Ante la ola de violencia e inseguridad, la Iglesia católica ha externado a los sacerdotes que llevan la palabra de Dios en zonas serranas algunas medidas para no exponerse al peligro, así lo indicó el Obispo de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, en entrevista después de la misa dominical.

Mencionó que la Diócesis de Mazatlán está exculpando a los sacerdotes que trabajan en los poblados invadidos por la inseguridad ante su ausencia a las reuniones, ya que entienden la situación y prefieren no exponerlos.

“La única medida con los sacerdotes es que los hemos dispensado a que vengan a reuniones, ya que solemos tener reunión cada mes y a los que están en lugares como de más cuidado, con signos de más peligro, les hemos dicho que están dispensados por su falta, que no vengan para no exponerse, no tiene caso salir cuando puede ocurrir algo”, dijo Espinosa Contreras.

Agregó que él mismo ha recomendado a los padres que profesan las enseñanzas de Cristo en la zona serrana que no celebren misas de noche en sus poblados, sino mejor en la mañana o tarde, esto por el bien de todos.

“También a todos siempre les hemos recomendado que sus servicios sean en lo posible diurnos o vespertinos, pero no nocturnos, porque ahorita en estos días pues parece que todo lo que se puede realizar en la noche no se está realizando por prevención, por prudencia a ser víctimas de estos casos de violencia, que la mayoría suelen pasar a veces de noche, el tiempo de mayor peligro”.

Acción de gracias en misa

En su sermón en la santa misa dominical, el Obispo agradeció a Dios por casi terminar octubre sin ciclones ni huracanes que puedan causar estragos a la población mazatleca, además de dar un emotivo mensaje por la venideras celebraciones de Día de muertos, donde nuestros familiares y amigos nos visitan para recordar los buenos momentos con ellos.

“Estamos dando gracias a Dios por finalizar el mes de octubre y pues nos ha bendecido que hasta el momento no hemos tenido ciclones, porque como sabemos tradicionalmente en esta zona del sur de Sinaloa y el puerto han azotado ciclones en el mes de octubre. Eso nos motiva a dar gracias a Dios y al mismo tiempo estar siempre suplicando que no seamos víctimas ni de huracanes, ni de tsunamis, ni de sismos y ahora, ahora también pedimos que no seamos víctimas de la misma violencia que nos azota”.

“El día 1 de noviembre celebramos a todos los santos, recordamos a todas las personas que han muerto y que ya están junto a Dios gozando de la plenitud de la vida, de la plena felicidad, del gozo eterno. Allí hay sin duda hay conocidos, familiares, amigos y vecinos gozando de Dios, por lo que la Iglesia los recuerda con devoción”.

“Luego, el día 2 de noviembre celebramos a los fieles difuntos y es una oportunidad especialmente para recordar a nuestros papás que han muerto y recordar que debemos vivir según lo que ellos nos enseñaron, lo que ellos nos indicaron. No hay que contentarnos solo con llevar flores, sino orar por ellos y también vivir según ellos y también recordar amigos, conocidos, familiares que ya han terminado su vida, que Dios tenga piedad y misericordia de ellos ese día”.