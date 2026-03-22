Llama Obispo de Mazatlán a ser hospitalarios con turistas durante la Semana Santa

MAZATLÁN._ Ante la esperanza de la Semana Santa sea muy favorable para todos, Monseñor Mario Espinosa Contreras hizo un llamado a mazatlecos y prestadores de servicio a ser hospitalarios con los turistas en este próximo periodo vacacional.

El Obispo de la Diócesis de Mazatlán comentó que la Semana Mayor implica siempre movimiento en la sociedad y en la Iglesia, ya que mucha gente entra en periodo de vacaciones, vienen también muchos turistas y también en las parroquias se viven las ceremonias propias de esta celebración.

“El próximo domingo en todos los templos, en todas las misas se estarán bendiciendo las palmas, que nos quieren significar que queremos que Dios sea el Señor de nuestra vida y abrigamos la esperanza que sea una semana muy favorable para todos, que transcurra en paz, transcurra en serenidad, en armonía”, añadió.

“Y de parte de las familias, pues esforzarnos en aumentar y en consolidar más los vínculos familiares y la sana recreación, y también tener ese espacio para acompañar al Señor en los misterios que nos dieron la vida en plenitud”.

Espinosa Contreras reiteró que lo deseable sería que las personas descansen favorablemente en las vacaciones y también estén en condiciones siempre adecuadas, al mismo tiempo que tener un espacio para el encuentro familiar verdadero y para la relación con Dios.

El Obispo expresó que en la Catedral Basílica de Mazatlán la principal misa del Domingo de Ramos, en la que se recuerda la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, será a las 09:00 horas; y el Martes Santo, a las 11:30 horas, será la Misa de la Consagración de los Santos Óleos y también la renovación de la promesa de los sacerdotes.

Para el Domingo de Ramos también se invita por una parte a pedir a Dios por la casa de formación del Seminario Diocesano de Mazatlán y ese día todo lo que se recabe de la ofrenda de los fieles se destinará para que pueda funcionar este lugar.

Monseñor reiteró el llamado a los mazatlecos y turistas a que todos propicien un ambiente cordial, respetuoso, de ayuda y de ser hospitalarios.

”Por una parte, que todos propiciemos un ambiente cordial, un ambiente respetuoso, un ambiente de ayudarnos, de ser hospitalarios, de ser atentos con los visitantes para que ellos estén complacidos porque siempre un visitante que es bien tratado queda con ganas de regresar”, subrayó.

“Entonces, procurar los que dan los servicios públicos en hoteles, en restaurantes tener esa amabilidad sostenida con todos sus comensales y también con sus huéspedes en los hoteles y también en la vía pública esperarnos si nos piden información darla adecuadamente, es decir, propiciar un ambiente que se sienta favorable para todos”.