Llama PC a ciudadanía a no meterse a bañar en playas de Mazatlán ante presencia de mar de fondo

Tras manifestar que actualmente se tiene mar de fondo en el Océano Pacífico mexicano con oleaje de 2 a 3 metros de altura, el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, llamó a la ciudadanía a no meterse al mar en esas condiciones.

“Tenemos mar de fondo de 2 a 3 metros aquí en el Pacífico mexicano, invitamos a la ciudadanía a que no se arriesgue, el mar de por sí es peligroso y más con estas variaciones que se tienen”, añadió Navarrete Cuevas en entrevista este lunes con personal de medios de comunicación.

“Nosotros tomamos la información del Servicio Meteorológico Nacional, aunque Marina hace sus propios protocolos, también las capitanías de Puerto, nosotros estamos vigilantes de esas variaciones, pero también es muy difícil abarcar los 650 kilómetros, es por eso que damos los recorridos, invitamos a la ciudadanía que si ve variaciones en el oleaje no entren, disfruten del mar pero desde afuera y sobre todo vigilar a los más vulnerables”.

Durante el pasado fin de semana en Mazatlán el personal del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizó varios rescates de personas que eran jaladas más adentro por el oleaje.

Por ello personal de dicha agrupación también colocó banderas rojas de cierres en varias playas por lo peligroso del fuerte oleaje que presentaba por efectos del mar de fondo.