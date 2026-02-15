Llama Protección Civil a tener cuidado con niños durante el festejo del desfile de Carnaval

La Coordinación Municipal de Protección Civil llama a la ciudadanía a tener cuidado con sus niños durante el desfile del Carnaval de Mazatlán esta tarde, ya que los casos de pequeños extraviados son los más frecuente durante ese tipo de actividades; informó Óscar Osuna Tirado, titular de la dependencia.

Señaló que como todos los años, habrá un despliegue de seguridad y resguardo para cualquier incidencia que se presente, en busca de que las familias pasen un Carnaval sin contratiempos.

Mientras tanto pide a la gente llamar al 911 en caso de tener alguna emergencia que se presente.

“La recomendación es básicamente que estén muy al pendiente de los niños, principalmente porque lo que más se nos presenta son los niños extraviados, pero obviamente tendremos un despliegue de resguardo aquí en el desfile por si se da una situación de estas”, dijo Osuna Tirado.

“En todas las bocacalles vamos a tener paramédicos, va a haber unidades de ambulancias, así como también bomberos, para que la gente venga y disfrute en familia. En caso de cualquier emergencia que se les suscite, que marquen al 911”.

En tanto, mencionó que durante estos tres días del Carnaval los eventos en Olas Altas y el Estadio Teodoro Mariscal se han desarrollado con tranquilidad y sin percances que necesiten mayor movimiento. Únicamente tuvieron una atención de un incendio en la zona urbana.

”Mira, hemos tenido buena asistencia, tanto en las coronaciones, donde no ha habido ningún incidente, afortunadamente, la gente se ha comportado, ha salido y disfrutó en familia lo que fue la noche en el Combate Naval en Olas Altas y todos los alrededores, igual, sin incidentes, afortunadamente”.

”Ya en la madrugada tuvimos temas en la ciudad, como un incendio de un vehículo y de una vivienda, pero nada que sea de relevancia. Afortunadamente, lo que es el tema del Carnaval, hemos estado con un buen comportamiento de la ciudadanía”.

Indicó que para los bañistas que quieran aprovechar el mar estos días, el Escuadrón Acuático estará permanente en el área de playa, verificando que la gente esté disfrutando de manera correcta la zona y sobre todo usando ropa adecuada.