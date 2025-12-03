Llama Protección Civil de Mazatlán a evitar uso de pirotecnia para prevenir accidentes

Un llamado a la población para que evite el uso de artículos de pirotecnia para prevenir incidentes y no sobrecargar enchufes de luces navideñas, ni prender veladoras si no hay personas pendientes de ellas, hizo el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“No hemos detectado (venta de pirotecnia), básicamente el llamado es al no uso de la misma con la finalidad de evitar que tengamos incidentes con los niños en el hogar básicamente”, añadió Osuna Tirado en entrevista.

“Estaremos aplicando las acciones de prevención en las escuelas precisamente para concientizar a los menores y evitar que estén usando este tipo de artefactos y sobre todo concientizar a los papás que nos ayuden a evitar comprando este tipo de artefactos a los niños”.

También dijo que para prevenir incendios en los hogares es muy importante no conectar demasiados adornos de luces navideñas en una sóla extensión porque eso aumenta el riesgo de sobrecalentamiento y puede producir algún conato de incendio.

“Hay que distribuir adecuadamente la carga en diferentes contactos precisamente para minimizar el riesgo de que se pueda producir alguna situación de mayor riesgo y sobre todo verificar las luces navideñas, antes de colocarlas las que estén dañadas reemplazarlas por algunas de buen estado y sobre todo cuando vayan a comprar siempre verificar que estén (normadas) para así verificar que hayan pasado por un control de calidad y estemos comprando luces que garanticen el buen funcionamiento de las mismas”, reiteró Osuna Tirado.

Además expresó que el uso de veladoras es un tema muy importante porque sí se han dado algunos conatos de incendio por el uso de estos artículos en el hogar, por lo que es muy importante ponerlas fuera de casa o prenderlas siempre que esté gente en la vivienda que esté pendiente de ellas para evitar algún incendio o definitivamente no usarlas dentro del hogar.

El Coordinador Municipal de Protección Civil dio a conocer que personal de dicho organismo realizará recorridos verificando la comercialización de productos de pirotecnia para ver si están permitidos o no y si cuentan con el permiso para ello de la autoridad correspondiente que en este caso es la Secretaría de la Defensa Nacional.

Pidió a las personas que detecten la venta y almacenamiento de ese tipo de productos lo reporten al número de emergencias 911 para que las instancias correspondientes lo verifiquen y así se prevengan incidentes.