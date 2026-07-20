Llama Protección Civil de Mazatlán a personas a no meterse al Río Presidio en zonas que no conozcan

Un llamado a las personas a no meterse a las zonas del Río Presidio que no conozcan y que estén dragadas por ser áreas de cribas o lugares donde se extrae material, para prevenir incidentes o hechos que lamentar, hizo el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Es la recomendación, es algo que hacemos que usen siempre el criterio, si es una zona que no conocen, obviamente de cribas pues no hay que introducirse ya que hay bastante vegetación que te puede dejar atrapado”, añadió Osina Tirado este lunes en entrevista.

“La gente a veces se avienta clavados, intenta cruzar o hay corrientes que de alguna manera los arrastra y se pierden en el río, por eso es importante no hacerlo, estar siempre cerca de lo que es la orilla”.

La tarde del domingo un hombre se introdujo a dicho río en la comunidad de La Trampa de Barrón y ya no salió, su cuerpo fue encontrado la noche del domingo en la misma zona donde ya no pudo salir del agua.

Osuna Tirado expresó que se hizo una señalización en la zona de cribas, se realizó junto con personal de Enlace Rural del Ayuntamiento de Mazatlán y es muy importante que las personas siempre estén al pendiente y no se extralimiten a zonas riesgosas.

“Hay muchas partes bajitas que pueden ir a disfrutar sin tener mayor situación, pero hay zonas que están bastante dragadas y esto puede generar un incidente como el de ayer en la noche”, expresó.