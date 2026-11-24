Tras recordar que el año pasado se registraron 21 personas lesionadas en Sinaloa por el uso de pirotecnia, el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, exhortó a la población a no comercializar ni utilizar estos productos.

"El año pasado tuvimos 21 personas lesionadas, 12 de ellos fueron menores de edad, 9 fueron mayores de edad y bueno, ahí está el resultado final, entonces uno que sea la verdad, es lamentable, el tema es que las familias se unan al no uso de pirotecnia en esta temporada", expuso Navarrete Cuevas en entrevista.

Agregó que la mayor parte de las personas lesionadas por pirotecnia el año pasado se dio en Guasave, Ahome y en Culiacán.

"El no uso de la pirotecnia aquí en el Estado de Sinaloa siempre va a ser la invitación a las familias, que en manos de adultos, menores o de cualquier persona es muy peligroso, la historia ahí está desafortunadamente", continuó.

"Y bueno, la instrucción de nuestra Gobernadora Graciela Domínguez Nava es invitar a la ciudadanía al no uso de la pirotecnia en esta temporada (próxima de fiestas decembrinas)"