A la caída de turismo que han sufrido los poblados de la zona rural de Mazatlán debido a la ola de violencia en Sinaloa, se suma también que es temporada baja en cuanto a visitantes en el año, aclaró Ricardo Velarde, encargado del despacho de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

Declaró que es muy importante que se reactive el turismo rural en el puerto con eventos como el organizado en La Noria para conmemorar el Día del Comerciante este domingo, ya que así podrán atraer al turismo a sus negocios de nueva cuenta.

“Ya lo mencionaba, las sindicaturas han sido un ejemplo a nivel estatal de cómo han logrado sus diferentes festivales y cómo han traído mucha afluencia, tanto turística como nacional. Aunque hay que mencionarlo también, esta temporada es naturalmente baja, la temporada de finales de septiembre, principios de octubre se nos junta con una temporada baja, con una temporada de calor, donde los productos de la zona rural pues precisamente empiezan a levantar como cuando viene el turismo extranjero de noviembre a mayo, sin embargo, no por eso vamos a dejar de trabajar, ya que ellos nos han puesto un ejemplo de cómo han tenido resiliencia en tiempos difíciles”, señaló Velarde Cárdenas.

Añadió que los pueblos señoriales que nutren el turismo de Mazatlán se encuentran en grandes condiciones en estos momentos, por lo que serán claves para superar está situación que vive el estado; además, pidió no hacer eco de hechos no confirmados para no acrecentar la psicosis en la población.

“Hoy precisamente desayunaba con Pilar, que es la del restaurante de aquí pasando el arco del Tazón de la Abuela Tina, que tiene 22 años en el sector y nos comentaba cómo ella también había tenido una situación muy difícil del 2009 al 2013. No estamos hoy en esa situación, al contrario, hay que salir a decirlo, Mazatlán está bien, sus pueblos señoriales están bien, tenemos una situación en Sinaloa que estamos con toda la esperanza que pronto se recuperará”, compartió.

“El turismo es un tema muy importante para el puerto de Mazatlán, entonces pedirles que no compartan situaciones que no están confirmadas, que no alarmen a la sociedad y que tanto locales y como turistas que nos visitan, consumamos local y apoyemos este tipo de productos”.

Por último lanzó un mensaje para que los habitantes del puerto para que puedan recobrar la confianza en pueblos como El Quelite y La Noria, y que puedan visitarlos constantemente, ya que estos comerciantes de la zona rural dependen principalmente de los visitantes y su consumo.

“Hace falta que el mazatleco venga, hace falta que el mazatleco hable, como dicen por ahí, hay que hablar bien del camello, tenemos mucho que presumir, la situación no está como la pintan y como la platican, lamentablemente sí hubo una baja de afluencia y del mismo local en salir, entonces yo creo que es momento de empezar a hacer una reactivación, claro que en su momento si hay alguna situación pues se comentará, pero ahorita las circunstancias están para salir a visitar los comercios, para salir a visitar los restaurantes y para salir a visitar nuestros pueblos señoriales”, dijo.