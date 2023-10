MAZATLÁN._ Todo el mundo está en libertad de manifestarse, que los universitarios distingan, no pueden salir a defender la corrupción, el Rector no es la Universidad, no era, porque entiendo que ayer lo ha destituido un Juez, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya, la mañana de este miércoles.

“Primero que todo mundo está en libertad de manifestarse, número uno, y número dos: que los universitarios distingan, no pueden salir a defender la corrupción, el Rector no es la Universidad, no era porque entiendo que ayer ya lo ha destituido un Juez”, añadió.

Lo anterior lo dijo a pregunta expresa sobre las manifestaciones que realizaron este día universitarios en diferentes partes de la entidad luego de que el martes un Juez de Control destituyó al Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina y a otros funcionarios universitarios por el proceso que se les sigue por la presunta compra irregular de tortillas y otros insumos de maíz.

“Los que administran la Universidad, según lo que hasta ahora conocemos, pues tienen acusación de corrupción, entonces lo único que les digo a los universitarios es ‘no salgan’, esa no es la tradición de los universitarios, los universitarios siempre hemos luchado por las causas justas, por las causas de honorabilidad”, reiteró el Gobernador.

“Porque la casa de estudios es el recinto más honorable, todo, no lo deja de ser aún cuando haya alguien que esté señalado de corrupción, todos los universitarios jóvenes que están estudiando, los maestros, los trabajadores cuentan con todo mi respeto y mi apoyo, van a tener apoyo, no les digan nada de lo contrario, van a tener absolutamente mi apoyo para que las cosas continúen en el trabajo normal en la Universidad”.

Rocha Moya recalcó que se trata de un tema de transparencia y en ello ni siquiera tiene que ver el Ejecutivo, es un tema de la judicialización y ahí hay acusaciones, hasta ahora hay un derecho que todo acusado tiene que mientras no se le demuestre tienen la presunción de inocencia, pero es un proceso donde ya hay acusación, vinculación a proceso, etcétera.

Dijo que eso debe verse con la suficiente responsabilidad.

“No hay problema, no va haber ingobernabilidad, no tienen por qué, todo mundo debe entender, si creen que no entienden los estudiantes todo lo que se ha publicado por los periódicos o los medios, todo, todo eso que se sabe, que se ve, que se dice todos los días que porque ya acuden una vez, otra vez, si la inteligencia está ahí en la Universidad, ellos entienden perfectamente bien la situación”, manifestó el Gobernador.

Subrayó que si los universitarios quieren manifestarse tienen derecho de hacerlo.

“Que no ensucien la autonomía ellos, no la ensucien, eso no es defensa de la autonomía, qué va ser, es pretenden defender a funcionarios que están acusados de corrupción y que le están afectando a la Universidad”, recalcó Rocha Moya.

Tras el nombramiento de Robespierre Lizárraga como sustituto de Maduaña Molina en la rectoría de la UAS dijo que también este último funcionario universitario está vinculado a proceso, ese es un tema de jueces y de fiscales.

“De acuerdo con la ley, con la legislación universitaria si suspenden al Rector el que sube es el Secretario General, él (Robespierre Lizárraga, ahora Rector sustituto) es Secretario General, él no está impedido (a ser rector) porque no tiene una medida cautelar como la que se ha emitido para el rector (Madueña Molina)”, continuó.

“Entonces todo lo que hagan de acuerdo con la ley en la Universidad nosotros lo vamos a respetar, quien esté ahí con ellos vamos a hacer la relación porque entonces si no lo hago entonces sí violaría yo la autonomía, les digo yo a los trabajadores: nosotros vamos a estar muy atentos de que tengan la suficiencia”.

Expresó que ninguna institución en este momento debe decir que ya no tiene para pagar lo que resta del fin de año y en su caso ha ahorrado para el aguinaldo para los trabajadores del Gobierno del Estado, ha ahorrado 2 mil 200 millones de pesos para ese concepto de aguinaldo porque está en el presupuesto y está obligado a eso.

“Si me piden apoyo (en la UAS para el cierre de año) y todo es razonable lo van a tener, sobre todo que no haya esos temores, que nadie les diga es que el Gobernador es enemigo, no es cierto, yo soy el más amigo de la Universidad, quiero mucho a la Universidad”, enfatizó.

“¿La Universidad quiénes son?, son los universitarios, son los maestros, son los estudiantes, son los trabajadores, eso es la Universidad, la Universidad no es una persona, cuando dicen se viola la autonomía que porque está vinculado a proceso el rector por qué, es la misma que ocurre con el Gobernador, no se viola la soberanía del estado porque al Gobernador lo sometan a un juicio, eso no es, no pueden estar equiparando una cosa con la otra, una cosa es el Rector y otra es la Universidad”.