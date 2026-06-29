$!Llama sacerdote a policías en Mazatlán a no dejarse corromper y a mantenerse firmes en la justicia y en el bien común

A no dejarse corromper ni a manipular por las acechanzas del enemigo y a mantenerse valientes y firmes en la justicia y en el bien común, llamó el sacerdote Adán Pazos Sánchez a los elementos preventivos de Mazatlán al celebrar la misa por el Día del Policía este lunes. “Debo de decirles que es muy hermoso cuando uno se encuentra a un servidor público como son los policías haciendo lo que tienen que hacer, háganlo siempre de la mano de Dios, háganlo siempre buscando el bien y no se deje corromper, no se dejen manipular por las acechanzas del enemigo, sino manténganse firmes en la justicia, en el bien común, Dios esté con ustedes, los proteja de verdad, ánimo, valoramos mucho lo que hacen”, añadió el padre Pazos Sánchez.

Al oficiar la misa de las en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción de Mazatlán, ante decenas de elementos de la Policía Preventiva Municipal, encabezados por la Alcaldesa provisional Minerva Osuna Zavala y el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, agregó que le da mucho gusto que el Día del Policía lo celebren dándole gracias a Dios pues no hay mejor manera de empezar un festejo que dándole gracias al Señor. “En su jornada hoy hacen este alto para agradecer, agradezcanle siempre a Dios la oportunidad de levantarse y tener que ejercer esta labor tan importante y tan fundamental en nuestra vida y en nuestra sociedad: el ser defensores de la justicia y promotores de ella”, continuó.

“Hoy pedimos por ustedes, sabemos que estamos en tiempos difíciles y que necesitan de nuestra oración, pues le pedimos a Dios por ustedes, síganse manteniendo firmes, valientes, a pesar de las adversidades los motivamos a que sigan luchando por la justicia, hay mucha gente que los cobija, hay mucha gente que valoramos su esfuerzo, su entrega, síganse entregando con amor, con perseverancia, con constancia”. Añadió que es hermoso que haya tantos testimonios favorables, que los ayuden a superarse y a ser mejores cada día más y más. “Dios los bendiga, Dios los fortalezca, Dios los ayude en esta labor tan importante y feliz día para ustedes queridos policías, pásensela bien, disfruten y también déjense apapachar por quien los tenga que apapachar en este día tan especial, bendiciones, los invito a darles un fuerte aplauso de felicitación”, recalcó el Padre Sánchez Pazos. En su mensaje en la misa también recordó que este 29 de junio en la Iglesia Católica se celebra a dos apóstoles que fueron o son la columna o los cimientos de la Iglesia: el apóstol Pedro y el apóstol Pablo.

“Que aquí los tenemos tan hermosamente pintados, ¿por qué la Iglesia los celebra juntos?, celebra resaltando que ellos fueron los impulsores grandes de la evangelización, de la extensión del reino de los cielos, dio a conocer. “Ambos fueron discípulos de Jesús llamados de diferentes maneras, Pedro llamado directamente por Jesús, Pablo llamado por Jesús no físicamente como lo hizo con Pedro, lo llamó por medio de su voz, en los dos encontramos una entrega alcanzable, en los dos encontramos un amor constante y perseverante hacia Jesús y hacia la obra de Jesús y hoy nos gloriamos de celebrarlo”. La Alcaldesa sustituta pidió a los policías en su día que sean personas éticas, sobre todo que sean muy íntegros y que atiendan al ciudadano porque están ellos de una manera preventiva atendiéndolo y hasta ahorita lo que ella ha estado viendo es que atienden todo muy bien, muy rápido. “La parte que nos toca como Municipio, la cuestión de ser una Policía preventiva, entonces más que nada eso, preventivo y que sea de proximidad con el ciudadano”, continuó Osuna Zavala. En tanto que el Secretario de Seguridad felicitó el esfuerzo que realiza cada uno de los elementos preventivos en el Día del Policía .