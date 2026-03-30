$!Llama SAT a cumplir con la declaración anual 2025 durante el mes de abril

Con el propósito de facilitar el cumplimiento de la obligación fiscal de los ciudadanos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que del 1 al 30 abril de 2026, la plataforma web de servicios estará habilitada las 24 horas para que todos puedan realizar su declaración anual 2025.

En rueda de prensa realizada este mañana, el administrador de Servicios al Contribuyente de Sinaloa “2”, Armando Leyva Barraza, junto al administrador de Recaudación de Sinaloa “2”, Guillermo Olivas Velázquez, dieron a conocer la información y los beneficios que tendrán los contribuyentes al ponerse al corriente.

“El contribuyente a partir del 1 de abril tendrá la herramienta disponible las 24 horas para poder presentar su Declaración Anual de Personas 2025. Recordemos que en el mes de marzo se habilitó la herramienta únicamente como un simulador para que los contribuyentes fueran entrando, conocieran sus datos y los revisaran para la presentación”, explicó Leyva Barraza.

En tanto, se dejó muy en claro que las personas que deberán presentar su declaración anual son todas aquellas que obtuvieron ingresos por salarios y sueldos mayores a 400 mil pesos al año, así como con actividades profesionales, empresariales, arrendamiento, enajenación de bienes, intereses y dividendos.

“Este año se implementaron unas mejoras y unas actualizaciones a los formularios, que son la mayor precarga de la información, visualización detallada de ingresos y nuevas herramientas para revisar deducciones personales. Es decir, un apartado sin clasificación. ¿Qué se requiere para presentarla? Pues como ya sabemos, es la contraseña o la e-firma activa”, indicó Olivas Velázquez.