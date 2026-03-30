$!Llama SAT a cumplir con la declaración anual 2025 durante el mes de abril

Con el propósito de facilitar el cumplimiento de la obligación fiscal de los ciudadanos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que del 1 al 30 abril de 2026, la plataforma web de servicios estará habilitada las 24 horas para que todos puedan realizar su declaración anual 2025.
En rueda de prensa realizada este mañana, el administrador de Servicios al Contribuyente de Sinaloa “2”, Armando Leyva Barraza, junto al administrador de Recaudación de Sinaloa “2”, Guillermo Olivas Velázquez, dieron a conocer la información y los beneficios que tendrán los contribuyentes al ponerse al corriente.
“El contribuyente a partir del 1 de abril tendrá la herramienta disponible las 24 horas para poder presentar su Declaración Anual de Personas 2025. Recordemos que en el mes de marzo se habilitó la herramienta únicamente como un simulador para que los contribuyentes fueran entrando, conocieran sus datos y los revisaran para la presentación”, explicó Leyva Barraza.
En tanto, se dejó muy en claro que las personas que deberán presentar su declaración anual son todas aquellas que obtuvieron ingresos por salarios y sueldos mayores a 400 mil pesos al año, así como con actividades profesionales, empresariales, arrendamiento, enajenación de bienes, intereses y dividendos.
“Este año se implementaron unas mejoras y unas actualizaciones a los formularios, que son la mayor precarga de la información, visualización detallada de ingresos y nuevas herramientas para revisar deducciones personales. Es decir, un apartado sin clasificación. ¿Qué se requiere para presentarla? Pues como ya sabemos, es la contraseña o la e-firma activa”, indicó Olivas Velázquez.
Señaló que en los casos de devolución o saldo a pagar a los contribuyentes, cuando el saldo a favor sea igual o mayor a 10 mil pesos, la declaración deberá presentarse por firma electrónica, con un plazo de 5 días para recibir el monto. Sin embargo, usar solo la contraseña no servirá para una devolución automática.
Añadió que existe una herramienta en el portal de la institución a la que podrán ingresar los interesados, la cual se llama Minisitio Declaración Anual 2025 de Personas, donde pueden conocer todos los beneficios, las mejoras y revisar todos los requisitos. Este minisitio se encuentra en la página del SAT: www.sat.gov.mx.
Asimismo, se dijo que este minisitio contará con un calendario informativo. Este calendario tiene la finalidad de que las personas contribuyentes puedan revisar e identificar los días en que tiene mayor saturación el portal, lo cual los ayudará a hacer su programación de la presentación de la declaración en una forma más efectiva y sin trabas.