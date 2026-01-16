Llama Seguridad Pública de Mazatlán a estar atentos con llamadas a jóvenes para evitar secuestro virtual

Ante los recientes casos de secuestro virtual que se han presentado últimamente en el sur de Sinaloa, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, hizo un llamado a los padres de familia a estar más atentos en las llamadas que reciben sus hijos, ya que pueden ser víctimas de este delito.

Indicó que es muy importante colgar de inmediato ante cualquier llamada sospechosa, así como reportar el incidente al 911, donde se canaliza el hecho con los elementos policiales y a su vez con Fiscalía.

Añadió que se deben notar señales como el origen del número y la forma en cómo se comunica esa gente.

”Hay muchos casos que son virtuales, entonces ahí hay que tener cuidado. Hay mucha información sobre estos secuestros virtuales; hay que colgar la llamada de manera inmediata cuando se recibe un tipo de llamada. Sin etiquetar, pero normalmente vienen los números que son foráneos, personas con acento también de fuera; entonces hay que estar muy atento con eso y hablar con nuestros hijos”, dijo.

”A veces niños de 11, 12 años, hasta menos, ya tienen un teléfono celular y como padres hay que hablar con ellos para enseñarles que no deben de dar información, contestar o apartarse. Si les dicen que se vean en algún hotel, que normalmente así lo hacen, en una plaza, que cuelguen de inmediato y le hablen a su papá e informen o en su caso al 911 para darles la asesoría”.

Sobre alguna estrategia a seguir para evitar este tipo de delitos por teléfono, el Secretario indicó que siempre están en contacto con las instituciones educativas para saber de cualquier incidente que se presente; mientras que también aplican programas preventivos en niveles de kinder hasta preparatoria.

“Los elementos de los sectores al igual que los vialidad, tienen esa instrucción de realizar los recorridos, de entrevistarse con personal de las instituciones educativas para reportar cualquier situación. Además de dar algunos programas preventivos que tenemos”.

“Nosotros trabajamos por medio de programas preventivos. En este caso el último caso fue virtual también. La Fiscalía es quién se encuentra más especializada en este tema, hay una unidad especializada que trabaja sobre los secuestros virtuales; ellos son los que lo resuelven y nosotros lo apoyamos. Ellos realizan las investigaciones correspondientes y nosotros solamente los acompañamos”.

Agregó que el trabajar con los llamados “Seguri-chats” ha resultado muy beneficioso para la corporación para atender casos de forma más eficiente, ya que cada comandante de sector tiene el contacto de colonias y escuelas que le pueden informar sobre peligro de este tipo de casos secuestros virtuales.