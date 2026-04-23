Llama SEPyC a evitar que niños consuman dulces, bebidas y alimentos chatarra en el Día del Niño

Para bajar el índice de diabetes e hipertensión, primera causa de muerte infantil, la SEPyC llamó a evitar los dulces, bebidas y alimentos chatarra en festejos del Día del Niño.

José Juan Rendón, jefe de los servicios coordinados de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, exhortó a la comunidad docente a dar comida saludable y música tradicional para cuidar la salud de la infancia.

De acuerdo con Rendón, el infante quiere más divertirse o convivir que otras cosas.

“El niño no quiere dulces. El niño quiere convivir con sus compañeros, quiere actividades recreativas, juegos que la misma escuela puede implementar y quiere bailar, pero debe ser música tranquila, acorde a su edad”.

Insistió que el llamado lo hizo para los responsables de las escuelas de que cuiden al alumnado que bien pueden celebrar con alimentos, bebidas y música sana, sin problema alguno y cumplan con el programa de Vida Saludable.

“Quiero invitar a la escuela que también sea música tradicional, alimentos saludables que hay mucho y de música tranquila para niños, realmente que sea para ellos, no cualquier tipo de música”, insistió en la recomendación.

En México, el Día del Niño se celebra el próximo jueves 30 de abril. La fecha es fija anualmente para conmemorar a la infancia, por lo que no es un día festivo oficial, pero se celebran festivales escolares y actividades familiares.

En cuanto a las actividades escolares se refiere, dijo que así como se han vuelto una tradición que el plantel educativo celebre a la infancia, los niños no lo piden con ciertas especificaciones, así que pueden cambiar los dulces por alimentos saludables y bailar con ritmo más acordes a su edad.

“Quiero invitar a la escuela que no se oferten de parte de la escuela bebidas endulzadas, ni tampoco productos de comida chatarra, que puedan ser vasos de fruta, verdura, que mi hijo pueda disfrutar también. Paletas de jícama, de sandía, o sea natural, algo nutritivo”.

“Porque hay indicadores que nos dan datos de que niños son hipertensos, diabetes infantil en altos índices”, abundó un poco más de lo importante de alimentarse lo más sano posible”

Cuando en enfermedades crónicas eran solo activas para la gente adulta, ahora son los niños y jóvenes los que más problemas están presentando en la actualidad de ese tipo, agregó el funcionario de la Secretaría de Educación Pública.

“Es por eso que la Secretaría de Educación Pública Estatal junto con la Presidenta Claudia Sheimbaun Prado, implementaron la estrategia de vida saludable en las escuelas. Donde la escuela debe promover la sección física, actividad física de los alumnos, pero también comida saludable”.

Además abundó que estarán vigilantes de fomentar que no sea la escuela la promotora de comida que no nutra.

Rendón también habló de quienes estén pensando en organizar algún festejo para el Día del niño fuera del plantel educativo porque se les elevan los costos y llegan las quejas de los padres de familia que, finalmente a ellos les cuesta la celebración por sus aportaciones.

“Les invito igual a la escuela y directivos, si le vas a hacer un festejo a los alumnos fuera del plantel que la indicación es hacerlo en la propia escuela, en la cancha, en un espacio de la escuela que no se vayan a otros espacios que implique que el padre de familia tenga que hacer un gasto fuerte, ¿no? Que no está la situación para ello”.