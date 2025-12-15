Llama SSPM a no cerrar calles, no utilizar artículos de pólvora, ni realizar disparos al aire por fiestas decembrinas

MAZATLÁN._ Un llamado a la población a no cerrar calles, no utilizar productos de juegos pirotécnicos, no realizar disparos al aire y a no manejar bajo efectos de bebidas embriagantes durante las fiestas decembrinas, hizo el secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Ya hay muchas posadas, nosotros ya hemos estado atentos, muchas personas acostumbran a hacer cierres de calles, hacen posadas de la cuadra, de la colonia, estamos muy atentos para salvaguardar la integridad de cada uno de ellos, el primer llamado es no cerrar, es prohibido la verdad, entendemos que por el tiempo y la festividad se presta para eso”, continuó Barrón Valdez en entrevista.

“Pero hay que tener mucha precaución, mucho cuidado con los niños, en este caso evitar comprar pólvora, cohetes, todo lo que pueda representar un riesgo, el uso de arma de fuego es un delito y está totalmente prohibido los disparos de arma de fuego al aire están totalmente prohibidos y cualquier situación hay que reportarla al 911 para atenderla de manera inmediata”.

También exhortó a las personas a no conducir en estado de ebriedad.

“No conducir en estado de ebriedad, vamos a tener los jueves, viernes y sábados, probablemente el domingo lo que es el Operativo del Alcoholímetro también para estar pendiente con la seguridad de las personas, es lo más importante”, reiteró Barrón Valdez.

Recalcó que en caso de uso de artículos de pirotecnia se va intervenir, los elementos ya tienen la instrucción de retirar toda la pirotecnia que se pueda ir localizando.

“Es el llamado a las personas, a todos los padres principalmente, que son los menores los que corren mayor riesgo, el año pasado fue una persona adulta parece la que tuvo una lesión en la mano, queremos salir con saldo blanco en lo que respecta a delitos y con mayor importancia lesiones por este uso indebido de la pólvora, sabemos que es muy peligrosa”, expresó el titular de la SSPM.

También dio a conocer que en el próximo periodo vacacional se trabaja en contacto con los directivos y veladores de las escuelas para evitar el vandalismo y el robo en los planteles, se va replicar lo que se implementó el verano y que tuvo resultados positivos, no se registraron robos o daños.

Además dijo que en Mazatlán el delito más recurrente es el robo de motocicletas y se está trabajando en eso, se tiene el Operativo Cero Tolerancia, se implementan observaciones, puntos de revisión de manera aleatoria y se les hace el llamado a los mazatlecos en general a circular y respetar los lineamientos de vialidad para evitar actos de molestia, se tiene que entender que se tiene que aplicar la ley y debe ser en general.