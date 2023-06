Un llamado a las personas a no meterse al mar en la noche y a que antes de meterse a bañar pregunten cuáles son las condiciones marinas para prevenir más muertes por ahogamiento, hicieron el titular de la SSPM y el Coordinador Municipal de Protección Civil.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, agregó que algunos de estos casos recientes de personas que murieron ahogadas, se sabe que ingresaron al mar por la noche y es complicado identificar a las gentes que entran así.

“Se realizan revisiones, de hecho, estas personas han ingresado al agua ya muy tarde, la verdad a deshoras, la verdad ya por la noche, entonces es complicado identificar cada una de las personas que entran así, pero sí la instrucción está en general, el área de lo que es la Policía Acuática trabaja muy bien, todo el tiempo están haciendo rescates, todo el tiempo están bien pendientes y atendiendo todo, tanto a los turistas como a los locales”, añadió Barrón Valdez.

Agregó que la persona del sexo femenino que apareció sin vida la mañana del jueves en la zona de Cerritos estaba sin identificación.

También dijo que aunque la mayoría de elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático trabajan hasta cierta hora del día (19:00 horas), siempre hay una guardia para atender los incidentes que se presenten después de ese horario y pidió a los bañistas atender las recomendaciones de los salvavidas.

“Primero que nada que atienda las recomendaciones por parte de la Policía Acuática, de los salvavidas, que no ingrese al mar a altas horas de la noche, hay lugares que se encuentran restringidos para los bañistas, que respeten todo eso, al final de cuentas son por su bien, son lugares peligrosos, por algo se encuentra señalado que no ingresen al mar”, reiteró el titular de la SSPM.

Por su parte el Coordinador Municipal de Protección Civil expresó que el primer joven que falleció hace un par de días en la zona rocosa de Punta Cerritos estaba en una zona que definitivamente no es apta para el bañista.

“No entendemos cómo es que se introdujo en esa zona de playa, para poder introducir en esa zona de playa pues tienes que tener cierto desplazamiento entre las rocas y todo lo demás, entonces es algo que no alcanzamos a entender todavía, y si le sumas a eso que el chavo no sabía nadar (por los) mismos comentarios realizados por la familia, personas que lo acompañaban, ya conocemos el desenlace que hubo”, continuó Eloy Ruíz Gastélum.

“El segundo caso fue algo similar, también fue de este lado que es donde se juntan lo que es Punta Cerritos con Playa Brujas, igual es una zona no apta para el bañista como tal, tenemos los señalamientos informativos, tenemos colocados todos los dispositivos para que los bañistas puedan estar informados como tal”.

Recalcó que se tienen salvavidas y se tiene el dato que el salvavidas le hizo recomendaciones hasta en tres ocasiones al segundo joven que falleció por inmersión el medio líquido.

“Pero al igual tiene que cuidar otras zonas y otras áreas, a otros bañistas y en una de esas el chavo se introdujo de nueva cuenta y pues también perdió la vida”, continuó Ruíz Gastélum.

“Y la persona que apareció la mañana del día de ayer (jueves) pues ahí no sabemos a ciencia cierta qué es lo que sucedió, no sabemos si se cayó de una embarcación, no sabemos si se introdujo al mar en estado inconveniente, la persona traía tenis y pantalón como tal, entonces no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó, estamos nada más a la espera que Fiscalía haga las indagatorias y las investigaciones correspondientes para poder suponer cuáles son las posibles causas del fallecimiento”.

Reiteró que en este tercer caso no hay aún certeza de que la causa de muerte sea por inmersión en medio líquido.

“Se extrajo del mar a fin de cuentas, pero no te puedo garantizar que fue un deceso por inmersión en medio líquido”, subrayó el Coordinador Municipal de Protección Civil.

“Insistimos que cuando el bañista asista no solamente a esa zona, sino también a cualquier otra zona de playa que se informe, que se informe cuáles son las condiciones que prevalecen en el mar, que se aproxime a nuestros salvavidas, que si el salvavidas de nueva cuenta les hace las recomendaciones correspondientes o pertinentes, bueno, pues que las acaten, al fin de cuentas es para salvaguardar y para cuidarlos”.