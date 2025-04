$!Llama Tránsito en Mazatlán a conductores de razers a apegarse a la Ley esta Semana Santa

”Miren, el razer que traiga placas, pues obviamente está regularizado, pero unidad que no esté regularizada lo vamos a sacar de la circulación. De hecho, el razer de renta para turismo va a circular del primer puente de la Marina a los Monos Bichis y esa es la circulación que van a tener ellos nada más”, indicó Cruz Hernández.

Lo anterior fue declarado por el subdirector de Tránsito, Mario Ernesto Cruz Hernández, quien recuerda que estos vehículos deben traer sus placas en regla y no salirse de la zona establecida, que es principalmente de Cerritos hasta la Avenida Gutiérrez Najera, frente al malecón.

Una advertencia a respetar las leyes y no provocar incidentes en la vía pública lanza el departamento de Tránsito Municipal a los turistas que hagan uso de los razers durante esta Semana Santa, pues de lo contrario serán sacados de circulación en la zona turística.

El llamado es también para evitar accidentes tanto con otros conductores como con los peatones en las avenidas del Mar y Camarón Sábalo, que son los lugares donde de rentan estos transportes; además de llevar una sana coordinación entre autoridades y turismo, pues cabe recordar que los encargados de razers ya había pedido anteriormente un poco de más tacto con el visitante.

Patines eléctricos deben manejarse como bicicletas

En el caso de la de renta de patines eléctricos, una modalidad que viene siendo recurrente en la zona turística de Mazatlán, Cruz Hernández señaló que estos apartados todavía no han sido regulados como los razers, por lo que deberán manejarse con cuidado y seguir las lineamientos como si fueran una bicicleta.

”Todavía no está regularizado lo que es la cuestión de esos aparatos (patín eléctrico), pero vamos a tratar de que anden los más apegados a la ley para que no haya accidentes, igual que una bicicleta; tratar de que no anden fuera de control esos días para evitar accidentes sobre la ciclovía y banquetas. Vamos a tratar de que anden como una bicicleta en lo que se regularice la situación de ese tipo de unidades”.

Indicó que aunque no se pueden sancionar a quienes usen este tipo de vehículos, obviamente deben tener educación vial con el uso casco, coderas y demás equipo de seguridad.

En tanto, agregó que será trabajo de la Policía Municipal tratar de mantener el orden en la zona turística durante Semana Santa; mientras que ellos apoyarán con la señalética para conductores.

”Nosotros colocaremos lonas donde se prohíbe estacionarse a todo ese tipo de unidades. La Camarón Sábalo, la Avenida Mar, se supone que tiene que estar libre ambos sentidos, ambos carriles, y el trabajo de nosotros, es apegarnos a la vialidad, que haya flujo de vialidad, hacer cierres momentáneos para evitar congestionamiento vial. Esa es la función de la unidad de vialidad”, apuntó.