$!Llaman a Alcaldesa de Mazatlán a aceptar recomendaciones de transparencia en gestión territorial

Las dos recomendaciones de transparencia proactiva y de datos abiertos expedidas por el Sistema Anticorrupción fueron notificadas oficialmente a la Presidencia Municipal de Mazatlán el pasado 3 de junio y el plazo para responder si se aceptan o no vence en 15 días hábiles, es decir, este 24 de junio.

De esta forma, se pretende evitar el establecimiento de edificaciones en zonas de alto riesgo o de conservación ecológica, elevando el riesgo de desastre y pérdida de vidas humanas ante el impacto de un huracán.

A través de oficios, ambos organismos ciudadanos de consulta avalaron las propuestas de transparencia proactiva en permisos de construcción, cambios de uso de suelo y otros trámites gubernamentales asociados a la administración del territorio.

MAZATLÁN._ El Consejo para el Desarrollo Sustentable de Mazatlán y el Consejo Ciudadano del Instituto Municipal de Planeación solicitaron a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez que acepte las recomendaciones de transparencia en gestión territorial expedidas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa.

En la primera se sugiere la creación de un micrositio con todas las licencias de construcción y cambios de uso de suelo del municipio. En la segunda, se aconseja otra plataforma digital para que se hagan públicos todos los permisos y trámites aplicables dentro del Sitio Ramsar “Santuario Playa Tortuguera El Verde Camacho”.

En este caso, la plataforma deberá contener los parámetros de ocupación del suelo y edificación, licencias de construcción y cambios de uso de suelo, resolutivos en materia ambiental con sus respectivas condicionantes, cartas de factibilidad de servicios, trámites aplicables dentro del polígono y un diagnóstico del sitio.

El Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable de Mazatlán, creado en 2023 como instancia de consulta, diseño y evaluación de la política pública ambiental, expresó a través de un oficio que “la transparencia proactiva y datos abiertos que se solicitan permitirán que ciudadanos, gobierno y la iniciativa privada puedan tener acceso oportuno a esta importante información, a partir de lo que puedan promoverse mecanismos y estrategias para promover el desarrollo sustentable de Mazatlán”.

Por su parte, el Consejo Ciudadano del Implan, otro mecanismo de consulta ciudadana, expresó su adhesión a las recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa al considerar que “contribuyen a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano.

Además, estas acciones permitirán impulsar la participación ciudadana en el seguimiento, operación y evaluación de las políticas de desarrollo urbano.

“Reiteramos nuestro compromiso con la promoción de mecanismos que garanticen la apertura institucional y la vigilancia ciudadana en los procesos de planeación urbana, convencidos de que la colaboración entre sociedad y gobierno es fundamental para el desarrollo sostenible de Mazatlán”, indica el documento entregado el martes por correo electrónico y en físico este miércoles.

Previamente, el 19 de junio, 40 organizaciones de la sociedad civil y 36 personas a título individual, firmaron y entregaron un oficio en la Presidencia Municipal solicitando que se acepten las recomendaciones.

En ese documento se indica que “la administración municipal se encuentra ante la oportunidad histórica de corregir el rumbo, sentar las bases de un desarrollo urbano ordenado y posicionar al Municipio como un referente en transparencia territorial en el estado de Sinaloa”.

A su vez, el Comité de Participación Ciudadana de Sinaloa ha socializado estas recomendaciones ante consejos ciudadanos como los que aquí se mencionan, regidores del Cabildo, comunidad académica, colegios de arquitectos e ingenieros, asociaciones de desarrolladores inmobiliarios, grupos vecinales y Codesin zona sur.

Se espera que la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, escuche las voces ciudadanas y acate las recomendaciones del Sistema Anticorrupción