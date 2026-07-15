$!Llaman a aprovechar Módulo de Donación Voluntaria de Armas de Fuego en Mazatlán

Las Jornadas de Paz se realizan este miércoles y jueves en la Cancha Germán Evers, donde también se instaló un módulo de Donación Voluntaria de Armas de Fuego para que la ciudadanía entregue sus armas y explosivos para que no representen un riesgo en sus hogares y a cambio se les da una cantidad de dinero en efectivo.

“Estamos iniciando una octava colonia, es el octavo polígono de territorios de paz aquí en el municipio de Mazatlán, en el Centro, y el día de hoy tendremos Jornada de 8:00 a 2:00 de la tarde y el día de mañana tendremos Jornada de 12:00 a 5:00 de la tarde y lo importante es que iniciamos un desarme voluntario”, dijo la coordinadora y comisionada de los Programas de Territorios de Paz y Estrategia Nacional de Seguridad y Atención a las Causas del Gobierno de México en Mazatlán, María Guadalupe Lachino Salinas.

“Creo que estas acciones son muy importantes de parte de la Presidenta de la República porque la acción del desarme voluntario nos permite que los hogares y que las familias no tengan armas y si tienen alguna arma pueden traerla a nuestro desarme voluntario y las personas a cambio reciben dinero en efectivo”, continuó en entrevista.

“No les preguntamos dónde la obtuvieron, dónde la obtuvieron, no hay ninguna consecuencia jurídica, lo que queremos es que ninguna arma esté en los domicilios”.

El integrante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Edson Aranda Souza, precisó que de parte de la Subsecretaría de Prevención se trae el Desarme Voluntario, que junto con las Jornadas de Paz entran en el eje uno de la Estrategia de Atención a las Causas.

“Qué es lo que buscamos con el Desarme Voluntario, es retirar la mayor cantidad de armas, municiones y explosivos que por alguna circunstancia están en los hogares y que pueden ocasionar algún peligro, estas armas nos la puede traer la gente, es totalmente anónimo y sin consecuencias jurídicas”, añadió Aranda Souza.

“Nosotros pagamos en efectivo, pagamos desde los 5 pesos hasta los 33 mil 560 pesos, recibimos armas cortas, armas largas, cargadores, cartuchos, granadas, escopetas, las armas de gotcha, de aire comprimido, de gas, cápsulas detonantes o fulminantes, todo lo que ustedes tengan nos lo pueden traer, recomendándoles que es totalmente anónimo y sin consecuencias jurídicas”.

Precisó que se cuenta con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que son los encargados de la revisión y la destrucción del armamento y la SSyPC paga en efectivo.

También dio a conocer que ya se estuvo el 18 y 19 de junio en el Polideportivo en la sindicatura de Villa Unión, en donde se canjearon mil 621 artefactos divididos en 8 armas largas, 7 armas cortas, mil 524 cartuchos y 82 cargadores, lo que equivale a 339 mil 311 pesos que se le dio a cambio a las personas donantes.