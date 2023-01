Al disertar la conferencia sobre “Las Aves y su conservación en Mazatlán” como parte del Primer Encuentro de Biología “Observando la Ciencia”, que se inauguró este martes 24 y termina este 25 del presente mes en el Jardín Sintético del Observatorio 1873 de Mazatlán, agregó que las aves también son importantes porque son indicadores de la calidad del hábitat porque brindan servicios ecosistémicos que otros organismos no los pudieran brindar.

”Uno de ellos es la polinización, sí hay otros organismos que realizan la polinización, pero especialmente las aves, en este caso los colibríes u otras calandrias que nos brindan este servicio de la polinización, si no existiera la polinización o si las aves no pudieran realizar este servicio ecosistémico nosotros no pudiéramos disfrutar de los alimentos como lo hacemos normalmente”, continuó en el evento organizado por el Departamento Educativo de Fauna del Observatorio 1873, ubicado en el Paseo del Centenario y como parte del Día del Biólogo.

”Las aves son indicadores de la calidad del hábitat, si las aves están o no están en un lugar, sin son muchas o son pocas pues quieren decir algo, por ejemplo si la dominancia de una especia es mayor que otras digamos en este caso las palomas alas blancas, que es una especie un poco más común o más abundante, si no llegáramos a observar esa ave qué quiere decir si es un ave que normalmente es muy resistente a los cambios en el ambiente y si no la llegáramos a observar en un lugar que es tan común quiere decir que algo está pasando en ese lugar, que está liberándose alguna sustancia o que la calidad del aire o la alimentación o el suelo, entonces es importante que también nos fijemos en estos pequeños detalles”.