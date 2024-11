$!Llaman a empresas a invertir en soluciones basadas en la naturaleza y medio ambiente

”Si hay una empresa trasnacional que está metida en estos esquemas va buscar empresas como ustedes que estén haciendo algo de ésto, porque en su cadena ellos no pueden permitirse ser socios de una empresa que no está haciendo algo por la naturaleza, como región, como Mazatlán vamos a ser capaces de atraer empresas si tenemos proyectos que sean atractivos para esas empresas y estamos hablando de los grandes capitales, entonces de ahí que esta reunión sea tan importante porque necesitamos esos proyectos y estas empresas que atraigan a estas otras empresas para que inviertan en nuestro estado”, informó.

Responsabilidad Social Empresarial

Enfatizó que eso se puede hacer a través de la Responsabilidad Social Empresarial, que ahorita tiene tres grandes tendencias que están perfectamente alineadas con dicho objetivo.

Dijo que para empezar ya no es el lavado verde, antes se usaba mucho para marketing, pero realmente las empresas no hacían nada y ahorita los consumidores son bastante críticos para eso, entonces no se permite solamente el lavado verde, pero las empresas han descubierto que si quieren hacer cosas auténticas que el mercado las valores, como no son los expertos se han creado las alianzas como las organizaciones no gubernamentales que sí saben cómo hacerlo y eso resulta más redituable y más valioso, hacerlo juntos y al mismo tiempo se involucra a todo el personal de la empresa, algo que antes no ocurría.

“Las empresas ya lo dejaron de ver como una estrategia de marketing, ya no es una obligación y un compromiso porque me lo pide el que me certifica o mi cadena de producción, sino es una oportunidad para innovar y prosperar en un mundo cambiante y esta visión así de moderna, de avanzada ya la empiezan a tener las empresas”, continuó.

“La Responsabilidad Social Empresarial está enfocándose en tres cosas: la disminución de emisiones de bióxido de carbono, agua y el impacto social, esas son las tres grandes líneas en donde la Responsabilidad Social Empresarial se está enfocando, y cómo pueden convertir estas empresas estas tendencias en una oportunidad, pues de dos maneras, por un lado está la Responsabilidad Social Empresarial a través del financiamiento a través de proyectos de capital natural, es decir, por qué, porque estos proyectos tienen lo que el mercado necesita, por ejemplo atienden a necesidades específicas; agua y cambio climático, y también trabajo con las comunidades, esto les permite acceso a mercados más rentables”.

Agregó que por otro lado está ligado a resultados tangibles, es decir, no solamente cuántas hectáreas se reforestaron, sino cuánta gente puede vivir, historias que se forman alrededor de todos estos esfuerzos que es muy bonito comunicar y comentar, además genera mayor impacto social porque se desarrolla en las comunidades mayor protagonismo de la empresa, por ejemplo en la cuenca del agua los pobladores se sienten muy emocionados que en Mazatlán hay empresas que están volteando a ver para allá y normalmente nadie lo hace, además personal de las empresas han ido hacia allá y eso mejora el clima de la empresa y sienten que están preocupada y ocupada por el bien común y están alineadas a los objetivos del desarrollo sustentable a través de la Responsabilidad Social Empresarial.

Soluciones basadas en la naturaleza

Guido Sánchez recalcó que la naturaleza no requiere mantenimiento y que los sistemas de filtrado de agua a escala ciudad utilizan la capacidad del suelo de limpiar el agua. lo que ya existe en muchas ciudades.

“La naturaleza tiene capacidades que no se habían estado usando y que ahorita se llaman soluciones basadas en la naturaleza, también generan beneficios colaterales, es decir, si tú tienes un área que está captando agua, entonces es un área que seguramente tiene muy buena vegetación, seguramente tiene muy buena biodiversidad, entonces tienes beneficios colaterales ahí, además aseguras resultados a largo plazo; una ventaja de estas soluciones basadas en la naturaleza es que además de ser baratas, cada vez y no requerir mantenimiento cada año funcionan mejor”, reiteró.

Ejemplificó que en México hay algunas empresas trasnacionales que están trabajando en ello con la creación de humedales que están ahorrando hasta un 66 por ciento de la energía de las olas y en el huracán Wilma se estimó que los manglares ahorraron cerca de 3 millones de dólares de daños en una franja costera.

”Entonces si se hubiera intentado hacer los diques que aquí nos encanta hacer en Mazatlán por eso no tenemos playa, el puro dique hubiera costado de 6 a 8 millones de dólares por kilómetro, versus 500 a un millón de dólares, o sea, que nos conviene, además de que los manglares entre más tiempo pasa mejor funcionan, mientras que los diques hay que estarles dando mantenimiento, entonces son este tipo de soluciones

Plan de Nueva York para reducir inundaciones

La directora ejecutiva de Conselva, Costas y Comunidades también dio a conocer que en Mazatlán se implementará el plan de infraestructura verde de Nueva York, que lo arrancaron en el 2012, para reducir inundaciones, y en Mazatlán se da de manera natural esta problemática.

“Les queremos presentar algo que nos encantaría fuera el futuro de Mazatlán y es el Plan de Infraestructura Verde de Nueva York, que lo arrancaron en el 2012, y si bien este es el mapa de la ciudad de Nueva York y es para reducir inundaciones, nos suena, aquí en Mazatlán se nos da, naturalito, entonces cómo le hicieron, ellos también se inundan, ellos hicieron este Plan de Infraestructura Verde en donde empezaron con canales con vegetación que capturan y filtran el agua de lluvia, techos verdes también para reducir, es que toda el agua que cae en un techo va directamente a la calle y esa agua nos inunda”, continuó.

“Si esa agua fuera colectada a través de un sistema de captación de agua de lluvia y se va al acuífero, recarga al acuífero, pero sobre todo esa agua ya no va a la calle porque nuestro problema es un volumen muy grande de agua que llega en muy corto tiempo a la calle y colapsa nuestro sistema hidrosanitario, entonces si reducimos ese volumen permitimos que el sistema hidrosanitario de esta ciudad funcione mejor, entonces cómo le podemos hacer, nuestras empresas, nuestras casas captando agua de lluvia y recargando el acuífero”, detalló.

Reiteró que hay sitios que se van a inundar porque se está debajo del nivel del mar, pero para ello se requieren pavimentos permeables, mini jardines de lluvia para captar esa agua y se infiltre en el suelo.

El futuro ya le llegó a Mazatlán

Por su parte, el director de Programas de Conselva, Costas y Comunidades, Luis Bojórquez, manifestó en su participación que el futuro a Mazatlán ya le llegó y la experiencia ha dicho que muchas de las soluciones tradicionales que se han buscado para atender los problemas de abasto de agua a la población, de reducir la vulnerabilidad de eventos climáticos de la población no están resultando, se tienen que buscar soluciones en la naturaleza.