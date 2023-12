También el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, en entrevista por separado, hizo un llamado a la población a no utilizar artículos de juegos pirotécnicos y no realizar disparos de armas de fuego al aire para celebrar la llegada del Año Nuevo.

“Ha habido detenidos por faltas administrativas (en lo que va del Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes), otros por cuestiones ajenas a lo que es la cuestión comercial, hasta el momento nos encontramos con resultados positivos en todo esto”, continuó Barrón Valdez.

“El llamado (a la población) es a la denuncia, primero que nada la denuncia, hay que atender el llamado de las autoridades en las cuestiones de la pirotecnia es muy importante, cuidar mucho a nuestros hijos de que no la compren, que no utilicen lo que es la pirotecnia, es una actividad sumamente peligrosa y en el caso de vialidad hay que respetar cada una de las vialidades, si vas a conducir un vehículo pues no hay que ingerir bebidas alcohólicas, si lo hacemos porque en estas fechas hay muchas fiestas hay que tener un conductor designado para evitar accidentes”.

También pidió no realizar disparos al aire en estas fiestas para prevenir hechos que lamentar.

“Totalmente (no realizar disparos de armas de fuego al aire) eso está totalmente prohibido, es un delito, yo creo que es una ley, todo lo que sube tiene que bajar con muchísima fuerza y creo que tenemos que pasar estas fiestas en paz, que no haya ninguna vida que lamentar”, recalcó.