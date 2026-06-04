Llaman a evitar quema de basura y maleza ante aumento de incendios en Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante el incremento de incendios en lotes baldíos y áreas con vegetación seca, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán se sumó a la campaña estatal para crear conciencia y exhortar a la sociedad a evitar la quema de maleza y basura, práctica que se ha convertido en uno de los principales desafíos para las corporaciones de emergencia en Sinaloa.

Así lo dio a conocer el comandante de Bomberos Mazatlán, Saúl Robles Chávez, quien señaló que este tipo de incidentes genera un fuerte impacto económico y operativo para las corporaciones, además de provocar desgaste en el personal que diario atiende emergencias relacionadas con fuego en terrenos baldíos.

Robles Chávez destacó que la campaña es impulsada por la Asociación Sinaloense de Jefes de Bomberos tras identificar que la problemática se repite en distintos municipios del estado, donde continúan prácticas como la quema de basura, maleza o residuos agrícolas después de las cosechas.

“Quemar basura, lotes baldíos o la soca después de las cosechas no es una buena práctica, al contrario, es una acción que puede perjudicar a muchas personas. Un incendio de este tipo puede salirse de control y llegar a una vivienda, afectar una propiedad o incluso causar daños a la fauna silvestre”, comentó.

“Nos hemos encontrado con que en todo el estado tenemos el mismo problema, por eso se decidió lanzar esta campaña de concientización”.

El jefe de Bomberos advirtió que muchas personas consideran que tienen control sobre el fuego cuando realizan quemas, sin embargo, las condiciones actuales de altas temperaturas, vientos variables y vegetación seca pueden provocar que las llamas se propaguen rápidamente.

En este sentido, alertó que un incendio originado en un lote baldío puede extenderse hacia viviendas, causar daños materiales considerables e incluso afectar a la fauna silvestre.

En el caso de Mazatlán, Robles Chávez comentó que los incendios en terrenos baldíos representan el tipo de emergencia más frecuente que atiende la corporación, situación que atribuyó en gran medida al abandono de predios y la acumulación de basura.

Actualmente, el Cuerpo de Bomberos de Mazatlán atiende en el puerto entre 10 y 15 emergencias diarias relacionadas con incendios en lotes baldíos, cifra que evidencia la magnitud del problema y la necesidad de fortalecer la prevención.

El comandante indicó que muchos terrenos carecen de mantenimiento, permanecen llenos de maleza seca y son utilizados como tiraderos clandestinos de residuos, condiciones que aumentan significativamente el riesgo de incendios.

“Los predios deben estar cercados y limpios; no deben convertirse en tiraderos de basura y mucho menos utilizarse para realizar quemas. Queremos que la gente empiece a cambiar los hábitos de la quema de basura, porque algo que parece pequeño puede convertirse en una emergencia mayor”, declaró.

Robles Chávez mencionó que además de los daños materiales, las quemas representan un problema ambiental y de salud pública debido a la contaminación que generan, afectando la calidad del aire y poniendo en riesgo a personas con enfermedades respiratorias.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier quema o acto sospechoso que pueda derivar en un incendio, especialmente cuando se observe a personas prendiendo fuego a basura o vegetación.

Como medidas preventivas, el comandante recomendó evitar la quema de basura, no arrojar botellas de vidrio en terrenos baldíos, mantener limpios los predios y reportar de inmediato cualquier conato de incendio al número de emergencias 911.