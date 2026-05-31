$!Llaman a extremar precauciones en playas de Mazatlán por mar de fondo

MAZATLÁN._ Debido a que prevalecen las condiciones de mar de fondo en la zona costera de Mazatlán, este domingo el Escuadrón de Salvamento Acuático lanzó un llamado a la comunidad marítima, prestadores de servicios turísticos y visitantes para extremar precauciones durante su estancia en las playas.

De acuerdo con información de Capitanía de Puerto, el fenómeno genera un incremento en el oleaje y corrientes marinas, por lo que se recomienda a operadores de parachutes, motos acuáticas y demás actividades recreativas reforzar las medidas preventivas para salvaguardar la integridad de usuarios y trabajadores.

Gustavo Espinoza, comandante del Cuerpo de Salvavidas, informó que el personal acuático mantiene constante vigilancia en las distintas playas del puerto, además de emitir recomendaciones preventivas a bañistas y comerciantes en busca de reducir riesgos derivados de las condiciones marítimas.

“Se exhorta a la población a respetar la señalización instalada en las playas, atender las indicaciones de los salvavidas y evitar ingresar al mar en caso de que las condiciones representen algún riesgo para su seguridad”, indica un comunicado emitido por el Escuadrón de Salvavidas.

Este domingo, el oleaje de Mazatlán alcanzó una máxima de 1.2 metros de altura, mientras que la mínima se mantuvo en 1 metro. En tanto, los vientos marcaron una velocidad máxima de 16 kilómetros por horas, sumándose a una temperatura cercana a los 32 grados centígrados y 39 grados de sensación térmica.