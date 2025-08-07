$!Llaman a extremar precauciones por mar de fondo y corrientes de retorno en Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante la presencia de fenómenos como el mar de fondo y corrientes de retorno a lo largo de la franja turística, el Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán emitió un llamado urgente a turistas y locales para extremar precauciones al ingresar al mar. El comandante de esta unidad, Gustavo Espinoza Bastidas, confirmó que en las últimas semanas el mar ha mostrado este comportamiento que representa un riesgo para quienes desconocen de estos fenómenos. Condiciones como oleajes elevados y mar agitado, son las que se han generado en las playas del puerto, señaló Espinoza Bastidas, quien advirtió que deben tomar las debidas precauciones quienes practican actividades acuáticas. “Con la presencia del mar de fondo, tenemos en algunas áreas el oleaje elevado, así como también tenemos lo que son las corrientes de retorno bien marcadas, prácticamente en toda la franja turística”, comentó.

Asimismo, indicó que estos fenómenos se han presentado en toda la zona de playas de Mazatlán, desde Olas Altas hasta Cerritos, por lo que se han colocado banderines de señalización en distintos puntos estratégicos para advertir a la población. El comandante detalló que las corrientes de retorno representan uno de los peligros más frecuentes y menos comprendidos por los bañistas, por lo que explicó lo que se debe hacer en caso de “caer” en una de estas. “La corriente de retorno es el retroceso del agua que sale de la orilla hacia mar adentro, ya sea por una franja o valla rocosa, entonces, si caes en una, no nades contra ella, simplemente déjate llevar y la misma corriente te va a soltar y al momento que te sueltes, nadas horizontalmente y sales hacia la orilla”, dijo. Espinoza Bastida detalló que estas corrientes pueden ser muy fuertes y suelen arrastrar a las personas varios metros mar adentro, lo que causa pánico y agotamiento físico, incrementando el riesgo de ahogamiento al intentar luchar contra ellas.