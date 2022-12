Llaman a festejar sin disparar en Navidad y Año Nuevo

El Presidente Municipal de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin, hizo un exhorto a la ciudadanía para evitar festejar con disparos de armas de fuego o pirotecnia en las noches de Navidad y Año Nuevo.

“Afortunadamente Mazatlán no tiene mucho esa incidencia, ese caso no es tan fuerte, pero seguiremos haciendo el llamado de festejar sin disparar y también el tema de la pirotecnia, dos temas muy importantes que hemos estado haciendo el llamado de manera reiterada, entonces vamos a cuidar mucho esa parte”, dijo.

“Comparativamente con otros lugares, no traemos esa carga, yo espero que no se nos dispare ahí, el llamado es que no optemos por esa opción, que eso perjudica a terceros y finalmente en el pasado se han perdido muchas vidas de balas perdidas”.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, expresó que se ha llamado en general a toda la ciudadanía para que evite realizar disparos de armas de fuego.

“He estado haciendo un llamado general a toda la ciudadanía para que evite realizar disparos de armas de fuego, no solamente al aire, a cualquier otro lugar, comentaba anteriormente que es una acción que tiene repercusiones jurídicas, si se llega a realizar la detención de una persona con un arma de fuego se va poner de inmediato a disposición de la Fiscalía General de la República”, añadió.

Informó que ya se están realizando acciones preventivas para evitar ese tipo de prácticas, está dentro del Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes, hay elementos suficientes para reforzar todos los sectores de la ciudad y las áreas del área comercial, además de que la gente debe tomar consciencia del daño que puede provocar si realiza disparos de proyectiles de armas de fuego.

También exhortó a la población no utilizar artículos de juegos pirotécnicos y el personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil está muy pendiente de ello.

“Nosotros estamos en colaboración con ellos para evitar que se utilicen los juegos pirotécnicos, cohetes, todo lo que es la pólvora, es una actividad muy peligrosa”, subrayó Barrón Valdez.

A quien se le sorprenda utilizando pirotecnia será puesto a disposición del Tribunal de Barandilla y en el caso de que se detenga a alguna persona realizando disparos de proyectiles de armas de fuego se pondrá a disposición del Ministerio Público Federal, precisó.