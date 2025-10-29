$!Llaman a fortalecer con recursos custodia de protección de jaguares y ecosistemas de la Meseta de Cacaxtla

El evento, realizado en la Torre Académica de la UAS, reunió a líderes institucionales, científicos de alto nivel y representantes comunitarios para reflexionar sobre los logros alcanzados y los retos futuros de una de las Áreas Naturales Pv arotegidas más emblemáticas de Sinaloa, crucial para la conservación del jaguar y otros ecosistemas costeros.

En el marco de la celebración del 25 Aniversario del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Meseta de Cacaxtla, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en colaboración con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) Unidad Mazatlán y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), entablaron un conversatorio ambiental que analizó la importancia y retos de la conservación del APFF Meseta de Cacaxtla - 25 Aniversario”.

MAZATLÁN._ Ante retos y desafíos para proteger al jaguar y ecosistemas de la Meseta de Cacaxtla en los siguientes 25 Años trazan una ruta de custodia tripartita (Gobierno-Academia-Comunidad) que asegure la protección del área natural protegida para las futuras generaciones.

La bióloga Eunice Murúa Figueroa (CIAD), moderadora del encuentro, destacó la colaboración interinstitucional que ha forjado la historia de la Meseta.

El panel de expertos representó la “unión vital entre la academia, la gestión institucional y el compromiso comunitario”, y estuvo conformado por Jorge Alejandro Silva Hernández, Subdirector del APFF Meseta de Cacaxtla.

Comunidad Científica (CIAD y FACIMAR-UAS): César Berlanga Robles (CIAD), Mercedes Marlenne Manzano Sarabia, Carmen Cristina Osuna Martínez y Marcelino Ruiz Domínguez (FACIMAR-UAS).

José Leoncio Loaiza Peraza, presidente del Consejo Asesor (Comunidad de Coyotitán), y representantes del Grupo Comunitario de Conservación del Jaguar, la Brigada Comunitaria de Contingencias Ambientales.

Y Sergio Ortiz y victoria Gasga identificaron como el logro más significativo la consolidación de la gobernanza comunitaria y el monitoreo de especies clave, como el jaguar, a través de las redes comunitarias.

Se destacó la gran inversión de esfuerzo en la conservación de ecosistemas costeros y especies emblemáticas como la tortuga marina y el jaguar.

Los expertos coincidieron en que la visión realista de la Meseta a 2048, de seguir con la senda actual, es la de una ANP con una gestión fortalecida. Sin embargo, para alcanzar la visión ideal la de un “corredor biológico robusto y funcional” es indispensable una alianza más audaz entre la ciencia, la inversión de recursos y el corazón de la gente.

La moderadora, Eunice Murúa, clausuró el evento con un llamado a la acción: “Nos vamos con una hoja de ruta clara: el reconocimiento a los 25 años de labor de CONANP, la ciencia como soporte y la comunidad como motor. Que este aniversario sea un relanzamiento del compromiso.”