Llaman a ganaderos de Sinaloa a no bajar la guardia ante presencia del gusano barrenador

MAZATLÁN._ Ante los casos activos de gusano barrenador que se mantienen en Sinaloa, especialmente en el sur de la entidad, autoridades estatales llamaron a los productores a reforzar la revisión de sus animales y atender oportunamente cualquier herida, pues el principal riesgo se presenta cuando una infestación no es detectada a tiempo.

Alfredo Valdez Zazueta, subsecretario de Ganadería en Sinaloa, señaló que los tres niveles de gobierno mantienen acciones de prevención y vigilancia, además de brindar información a productores y población en general sobre la manera de identificar y atender esta problemática.

“Estamos trabajando intensivamente los tres niveles de gobierno, municipales, estatales y federales, estamos preparados para esto y estamos dando información a la gente, a los productores y al público en general para que tengan cuidado con sus animales, porque no solamente ataca al ganado”, expresó.

Valdez Zazueta recordó que el gusano barrenador también puede afectar a animales domésticos, como los perros, por lo que recomendó mantener vigilancia sobre cualquier lesión que presenten.

Asimismo, explicó que las autoridades mantienen revisiones en las garitas de entrada a Sinaloa para detectar posibles casos en animales movilizados hacia la entidad, aunque reconoció que impedir el desplazamiento de la mosca transmisora representa un reto mayor.

“Estamos revisando el ganado en las garitas de entrada, pero poder contener la mosca es muy difícil”, reconoció.

Por tal motivo, el funcionario consideró fundamental la participación de los productores, principalmente mediante la inspección frecuente del ganado y la atención inmediata de heridas o sangrados.

“Si nosotros identificamos un animal que tenga sangrado y lo lavamos, lo curamos, lo desinfectamos, jamás vamos a tener este problema. El problema es que nos descuidemos”, afirmó.

Valdez Zazueta pidió además no generar alarma, pues aclaró que un animal afectado por gusano barrenador puede recibir tratamiento y recuperarse sin necesidad de ser sacrificado.

“No es para alarmarnos, no es para decir ‘se va a acabar el mundo, se va a acabar la ganadería’. El ganado no se mata, el ganado no se recoge, el ganado solamente se cura”, puntualizó.

Además, el subsecretario de Ganadería indicó que el periodo de recuperación puede ser de alrededor de 15 días, dependiendo de la gravedad de la lesión, aunque reconoció que dejar avanzar una infestación sí puede generar complicaciones graves e incluso provocar la muerte del animal debido a la infección y la fiebre.

No obstante, aseguró que hasta el momento no se tienen registros de ganado muerto entre los casos atendidos.

“Si se descuida, sí, porque es una infección. El ganado se descuida, le pega una fiebre y puede morir”, detalló.

Finalmente, Valdez Zazueta destacó que existe experiencia para enfrentar esta problemática, debido a que México padeció durante décadas la presencia del gusano barrenador antes de conseguir su erradicación, por lo que muchos productores conocen las medidas necesarias para prevenir y atender una infestación.