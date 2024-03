Durante el periodo vacacional de Semana Santa tiene un aumento de visitantes y la circulación normal que se tiene se incrementa hasta un 300 por ciento en Mazatlán, por lo que se exhorta a la población mazatleca y visitante a seguir las recomendaciones de las autoridades para prevenir accidentes y hechos que lamentar, manifestó Roberto Jaime Rodríguez, titular del Departamento de Educación Vial.

“Mazatlán en estas fechas tiene un aumento de visitantes, de una circulación normal que tenemos pues se incrementa hasta un 300 por ciento y esto genera peso vehicular, afluencia de peatones, de personas usando bicicletas, motocicletas y pues bastantes problemas de tráfico y aglomeraciones, así es que aquí a la población y a los visitantes les recomendamos que siga las instrucciones de las autoridades que van a estar controlando el tráfico e ir marcando algunas medidas de seguridad como prohibir estacionamientos, circulaciones especiales por la cuestión del control del tráfico y operativos encaminados a la agilización y la movilidad vial”, añadió Roberto Jaime Rodríguez.

“La población puede participar manejando en sus cinco sentidos, respetando las reglas de tránsito como en cualquier ciudad que existe el derecho del paso al peatón, los límites de velocidad correctos que es de 40 kilómetros por hora, no manejar en estados inconvenientes, en estado correcto, no andar desvelados, cansados ni bajo los efectos de alcohol, el ir atentos a la conducción, no usando el celular, son algunas de las recomendaciones principales para que la gente que nos visita, los mismos ciudadanos locales tengan una buena Semana Santa y no tengan un incidente lamentable”.

Agregó que las personas que van a usar carretera o salir fuera primero deben checar el vehículo, darle mantenimiento para ver que está en óptimas condiciones, el trasladar personas en el lugar correcto, no deben ir amontonadas, pues el ir encima uno de otro dentro de un vehículo es muy cansado y puede generar ciertos contratiempos.

No se deben llevar objetos sueltos dentro de un vehículo que en un frenón o en un impacto se convierten en proyectiles, por lo que se recomienda usar maleteros para llevar objetos o maletas en parrillas en la parte superior de la unidad.

“Y tener una ruta establecida, descansar cada dos horas para la cuestión de que la manipulación del vehículo sea correcta, tomar descansos, estiramiento de piernas cada dos horas para que no caigas en una condición de fatiga y puedas tener una mala conducción”, reiteró.

“Tener los descansos necesarios, igualmente seguir las instrucciones de las reglas de tránsito y de las autoridades a la ciudad que nos conduzcamos”.

Además dijo que las personas que a veces traen un vehículo convertible o con quemacocos y que a veces llevan personas en el exterior de las unidades no se debe hacer eso, tampoco llevar personas en el borde de las camionetas, ni con las cajuelas abiertas.

“Hay gente que a veces va con las cajuelas abiertas y con gente, son lugares no apropiados para trasladar gente, siempre que hagamos algo fuera de la ley es palpable el riesgo y en una invitación a generar un incidente lamentable, entonces no trasladar personas ni en los exteriores, ni al borde de las camionetas ni arroba de las cabinas de los vehículos, mucho menos grupos de bandas musicales que van parados todos en las cajas de las pick up y en un frenón o en un movimiento brusco pueden caer”, expresó.

“Todo este tipo de condiciones claro que la autoridad de Tránsito tiene facultades para que aquellas transgresiones que se hagan a la ley apliquen las sanciones correspondientes”.