$!Llaman a motociclistas a no realizar rodadas durante Semana Santa en Mazatlán

“Me ha tocado ir manejando en la noche a las 11:00, 12:00, y me he encontrado por Ejército Mexicano a 20, 30 motociclistas haciendo esto (las rodadas). Es algo molesto para el conductor que te rebasen por todos lados, los ruidos que hacen, los ruidos excesivos, se pasan los saltos, van haciendo un sinfín de violación al reglamento y ese es el problema”, dijo.

“Por medio de este conducto también pedirle a los motociclistas que traten de evitar hacer las rodadas que están haciendo actualmente, para que luego no se molesten cuando la ley le aplique el reglamento”, expresó.

Señaló que desde la oficina de Vialidad y Transporte Municipal han sido muy claros en aconsejar no realizar más esta actividad que lo único que provoca es molestia entre los conductores, por el ruido excesivo y las maniobras que realizan.

MAZATLÁN._ Ante las rodadas de motociclistas que generan caos en carreteras y avenidas de Mazatlán durante las noches, el coordinador de Educación Vial, Carlos Alberto Ordóñez Sandoval, lanzó un llamado para que estas no se lleven a cabo en los días de Semana Santa.

Advirtió a los padres de familia que estas violaciones al reglamento conllevaran al arresto de sus hijos, por lo que llama a brindarles una mejor educación vial, ya que constantemente se reciben denuncias de estas caravanas nocturnas en distintas zonas de la ciudad.

“Yo siempre he sido muy repetitivo en esto, la gente quiere que actúe Tránsito, y el Tránsito actúa y se enojan los papás, o sea, nosotros desgraciadamente vivimos en un mundo de violencia moral, quiero hacer lo que yo quiera, pero que nadie me diga nada y eso no es así, tenemos que respetar el reglamento”, apuntó Ordóñez Sandoval.

“Tenemos denuncias (por las rodadas) en las redes sociales sobre lo molesto que es, porque a veces intimidan al conductor, te pasan 10, 20, 30 motociclistas y de repente no haya que hacer el conductor o se asusta simple y sencillamente; así que sabemos lo molesto que es para el conductor ver este tipo de situaciones, el vivirlas más que nada”.