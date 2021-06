Llaman a no meterse al mar con ropa pesada, en estado de ebriedad y en la noche

A a no meterse a bañar al mar con ropa pesada como pantalón y camisa, como lo hacen muchas personas, ni en estado de ebriedad, tampoco en la noche o muy temprano cuando aún no hay salvavidas porque eso pone a las personas en riesgo de un incidente o de ahogarse, recomendó el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Es riesgoso introducirse con pantalón o pants al mar, y si lo van a hacer (meterse a bañar) que lo hagan en horarios en donde se encuentran salvavidas en la zona, ya que lo han estado haciendo muy temprano, la gente se introduce al mar muy temprano o muy noche”, añadió Gonzalo Magallanes Moreno.

“Nosotros procuramos estar desde temprano alertas y nos vamos alertas hasta altas horas de la noche, todavía quedamos pendientes por si se llegara a requerir algún apoyo”.

Reiteró que a la gente que viene en autobuses se le está tratando de informar que si se van a meter al mar que no lo hagan tal y como vienen vestidos.

“La gente que viene en los autobuses le estamos tratando de informar que si se van a introducir al mar que no lo hagan tal y como vienen vestidos, que se pongan su short, su traje de baño, para poder introducirse al mar, si no, no les estamos permitiendo que se introduzcan, porque hemos tenido mucha presencia de gente sobre todo de Valentino hacia el Monumento al Pescador que se introducen con pantalón, con pants, sudaderas y sí está complicado, pantalones de mezclilla y hemos visto a gente que hasta toda la familia en el agua con pantalones y camisas de manga larga”, recalcó Magallanes Moreno.

“Es muy importante que la gente entienda que no debe introducirse al mar con vestimenta que no sea la adecuada, además en estado notable de ebriedad, queda prohibido que se introduzcan en esa forma, la gente que viene de Coahuila, de Torreón, de las partes de aquí se arriba, de Durango, de Zacatecas, que es riesgoso introducirse con pantalón o pants al mar”.

Dijo que también se recomienda que las personas no descuiden a los niños, que no los dejen jugar con “quemadores”, que aunque la presencia de estos organismos es muy esporádica, ya se han tenido algunas atenciones de menores que son afectados al tener contacto con dichos organismos, porque la sustancia que segregan provoca una especia de ardor, por lo que se están colocando banderines blancos para indicar la presencia de estos organismos acuáticos.

BANDERINES

Verde: Área tranquila, apta para nadar.

Amarillo: Precaución.

Blanco: Presencia de “quemadores”.

Rojo: Peligro, área no apta para meterse al mar.