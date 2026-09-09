$!Llaman a Noroeste a seguir construyendo una sociedad más libre, justa y participativa

Al oficiar la misa por el 53 aniversario de este diario, el Padre Jesús Roberto del Villar Rodríguez, llamó a Noroeste a seguir construyendo una sociedad más libre, justa y participativa. “Ellos quieren agradecer estos 53 años de la historia de Noroeste y pedimos por las personas que han hecho posible este camino y por la confianza de todos los lectores, pedimos que sigan con fortaleza cumpliendo su misión que Dios les ha encomendado con la verdad, con responsabilidad, manteniendo siempre el compromiso de servir a la comunidad y contribuir a la construcción de una sociedad más libre, justa y participativa”, añadió.





“Que puedan seguir al frente con la convicción de que el periodismo con propósito es también una forma de servir”. Al oficiar la misa de aniversario ante directivos y personal de medios de comunicación así como invitados en la Parroquia de San Carlos Borromeo, también llamó a adaptarse a los nuevos retos que demanda la industria periodística, entre otros puntos.



