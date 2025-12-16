Llaman a paisanos a denunciar cualquier abuso de autoridad, extorsión, discriminación o maltrato al ingresar a México

El Instituto Nacional de Migración (INM) hizo un llamado a paisanos a denunciar cualquier abuso de autoridad, extorsión, discriminación o maltrato al ingresar a México.

El Instituto pone a disposición atención permanente a los compatriotas que se movilizarán a distintos estados durante los festejos decembrinos.

El operativo de invierno del Programa Héroes Paisanos estará vigente hasta el día 8 de enero de 2026, con el que brinda acompañamiento ante autoridades que corresponda por cada queja o denuncia presentada.

En comunicado oficial, el Instituto dio a conocer las líneas de denuncia abiertas las 24 horas, los 7 días de la semana, con el fin de salvaguardar la integridad de personas en situación de movilidad, tanto connacionales como extranjeros, durante su tránsito por México.

Mediante el Programa de acompañamiento denominado a “Nuestros héroes paisanos”, personal del Instituto, se agregó en la información que mantiene coordinación permanente con las instancias de Guardia Nacional, Policías Estatales y Municipales para que el ingreso de personas en movilidad, así como su tránsito por el país sea seguro, ordenado, regular y humano.

Así que ante cualquier abuso de autoridad, intento de extorsión, discriminación o maltrato, sea denunciado, es el llamado que hace el Instituto Nacional de Migración ante la proximidad del periodo vacacional decembrino, cuando se podría registrar el incremento de flujos de paisanos por las diversas vías carreteras que conectan al exterior.

Las líneas de denuncia disponibles se encuentran habilitadas para operar las 24 horas en atención a los compatriotas en tránsito por el país, confirma la misiva.

“Cualquier persona que sea objeto de algún tipo de maltrato, abuso de autoridad, maltrato, discriminación o intento de extorsión, podrá denunciar a los teléfonos: 800 201 8542 / 800 004 6264 desde México y el 1 877 2109469 / 52 800 004 6264 desde Estados Unidos, así como a los correos electrónicos: heroespaisanos@inami.gob.mx y derechoshumanos@inami.gob.mx“, señala el INM.

También se señala que el INM tiene presencia en puntos de internación de frontera norte en 253 módulos de atención del Programa Héroes Paisanos, dónde ya ha proporcionado 377 mil 651 atenciones, asesorías y orientaciones brindadas Avenida Homero con el número 1832 en la Colonia Los Morales Polanco, de la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México con el Teléfono de contacto 555387 2400

Por último, anunció que el Instituto reforzará la presencia de agentes encargados de supervisar y verificar que los derechos humanos de las personas en situación de movilidad sean respetados conforma a la ley.