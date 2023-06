MAZATLÁN._ Ante la ola de calor y porque ellos también sufren, se recomienda atender a las mascotas, no dejarlos en azoteas o espacios sin sombras, no dejarlos en espacios sin ventilación, ponerle suficiente agua fresca, no resguardarlos en lugares encerrados como en los automóviles, limitarles el ejercicio y no exponer al sol sus alimentos.